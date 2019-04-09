混搭香奈兒再添個性好物 許瑋甯搶先迷上COCO CRUSH

2019-04-09 07:37 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



香奈兒（CHANEL） 深受歡迎的菱格紋高級珠寶 COCO CRUSH系列，推穿全新的指間戒、銬式耳骨環、及開放式手鐲，讓混搭珠寶素材更豐富、也更能配搭出個人魅力。彩妝形象大使許瑋甯更搶先嘗試混搭不同系列出席派對，展現優雅又時髦的個人風格。

自2015年推出以來，以菱格紋圖騰為靈感的高級珠寶 COCO CRUSH系列，便結合香奈兒女士最鍾愛的寶石－鑽石及品牌獨創的18K Beige米色金及黃、白K金材質，透過精緻金雕呈現迷人的經典菱格紋圖騰，創作出一系列各式寬窄版戒指、耳環及手環，辨識度高又簡約中性，非常適合層次堆疊的經典設計，讓配戴者可以展現個性，推出後深受歡迎，包括「菲董」Pharrell Williams、昆凌、蕭敬騰、BLACKPINK的Jennie等時尚潮流名人都曾配戴亮相，掀起COCO CRUSH風潮。