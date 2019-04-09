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混搭香奈兒再添個性好物 許瑋甯搶先迷上COCO CRUSH

2019-04-09 07:37聯合報 記者孫曼╱即時報導

香奈兒（CHANEL） 深受歡迎的菱格紋高級珠寶 COCO CRUSH系列，推穿全新的指間戒、銬式耳骨環、及開放式手鐲，讓混搭珠寶素材更豐富、也更能配搭出個人魅力。彩妝形象大使許瑋甯更搶先嘗試混搭不同系列出席派對，展現優雅又時髦的個人風格。

自2015年推出以來，以菱格紋圖騰為靈感的高級珠寶 COCO CRUSH系列，便結合香奈兒女士最鍾愛的寶石－鑽石及品牌獨創的18K Beige米色金及黃、白K金材質，透過精緻金雕呈現迷人的經典菱格紋圖騰，創作出一系列各式寬窄版戒指、耳環及手環，辨識度高又簡約中性，非常適合層次堆疊的經典設計，讓配戴者可以展現個性，推出後深受歡迎，包括「菲董」Pharrell Williams、昆凌、蕭敬騰、BLACKPINK的Jennie等時尚潮流名人都曾配戴亮相，掀起COCO CRUSH風潮。

一直不斷推陳出新的COCO CRUSH，今年的新作包括4款以18K黃金、白金、Beige米色金或鑲嵌鑽石的開放式窄版手環；開放式的設計在配戴時感覺輕盈而舒適，前端的菱格紋開口增添不對稱的趣味與設計感，可單一或與多個同款異材質K金或鑲鑽的手環搭配；混搭18K Beige米色金、白金鑲鑽的指間戒及銬式耳骨環，造型大膽現代，最能展現個人魅力。

COCO CRUSH 開放式窄版手環，18K黃金，13萬9,000元。圖／香奈兒...
COCO CRUSH 開放式窄版手環，18K黃金，13萬9,000元。圖／香奈兒提供
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COCO CRUSH 指間戒，18K白金與黃金鑲嵌18顆明亮式切割鑽石，21萬元...
COCO CRUSH 指間戒，18K白金與黃金鑲嵌18顆明亮式切割鑽石，21萬元。圖／香奈兒提供
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綺拉奈特莉配戴COCO CRUSH18K黃金開放式窄版手環，13萬9,000元；...
綺拉奈特莉配戴COCO CRUSH18K黃金開放式窄版手環，13萬9,000元；18K Beige米色金開放式窄版手環，14萬4,000元；18K白金鑲鑽開放式窄版手環，17萬8,000元；18K Beige米色金鑲鑽開放式窄版手環，17萬2,000元；18K白金戒指小型款，80,000元。圖／香奈兒提供
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許瑋甯配戴COCO CRUSH 18K黃金開放式窄版手環，13萬9,000元；1...
許瑋甯配戴COCO CRUSH 18K黃金開放式窄版手環，13萬9,000元；18K Beige米色金開放式窄版手環，14萬4,000元；18K白金鑲鑽開放式窄版手環，17萬8,000元；18K Beige米色金鑲鑽開放式窄版手環，17萬2,000元；18K Beige米色金與白金鑲鑽銬式耳骨環，92,000元；Petales de Camélia頸鍊，18K黃金鑲嵌單顆鑽石，28萬6,000元。圖／香奈兒提供
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COCO CRUSH 開放式窄版手環，18K Beige米色金鑲嵌2顆明亮式切割...
COCO CRUSH 開放式窄版手環，18K Beige米色金鑲嵌2顆明亮式切割鑽石，17萬2,000元。圖／香奈兒提供
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綺拉奈特莉配戴COCO CRUSH 銬式耳骨環，18K Beige米色金與白金鑲...
綺拉奈特莉配戴COCO CRUSH 銬式耳骨環，18K Beige米色金與白金鑲嵌鑽石，92,000元；18K Beige米色金戒指，10萬7,000元。圖／香奈兒提供
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COCO CRUSH 指間戒，18K白金與黃金鑲嵌18顆明亮式切割鑽石，21萬元...
COCO CRUSH 指間戒，18K白金與黃金鑲嵌18顆明亮式切割鑽石，21萬元。圖／香奈兒提供
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COCO CRUSH 開放式窄版手環，18K Beige米色金，14萬4,000...
COCO CRUSH 開放式窄版手環，18K Beige米色金，14萬4,000元。圖／香奈兒提供
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綺拉奈特莉配戴COCO CRUSH 指間戒，18K白金與黃金鑲嵌18顆明亮式切割...
綺拉奈特莉配戴COCO CRUSH 指間戒，18K白金與黃金鑲嵌18顆明亮式切割鑽石，21萬元。圖／香奈兒提供
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COCO CRUSH 銬式耳骨環，18K Beige米色金與白金鑲嵌鑽石，92,...
COCO CRUSH 銬式耳骨環，18K Beige米色金與白金鑲嵌鑽石，92,000元。圖／香奈兒提供
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COCO CRUSH 銬式耳骨環，18K Beige米色金與白金鑲嵌鑽石，92,...
COCO CRUSH 銬式耳骨環，18K Beige米色金與白金鑲嵌鑽石，92,000元。圖／香奈兒提供
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許瑋甯配戴COCO CRUSH 指間戒，18K白金與黃金鑲嵌18顆明亮式切割鑽石...
許瑋甯配戴COCO CRUSH 指間戒，18K白金與黃金鑲嵌18顆明亮式切割鑽石，21萬元。圖／香奈兒提供
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COCO CRUSH 開放式窄版手環，18K 白金鑲嵌2顆明亮式切割鑽石，17萬...
COCO CRUSH 開放式窄版手環，18K 白金鑲嵌2顆明亮式切割鑽石，17萬8,000元。圖／香奈兒提供
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