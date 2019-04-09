混搭香奈兒再添個性好物 許瑋甯搶先迷上COCO CRUSH
2019-04-09 07:37
聯合報 記者孫曼
╱即時報導
香奈兒（CHANEL） 深受歡迎的菱格紋高級珠寶 COCO CRUSH系列，推穿全新的指間戒、銬式耳骨環、及開放式手鐲，讓混搭珠寶素材更豐富、也更能配搭出個人魅力。彩妝形象大使許瑋甯更搶先嘗試混搭不同系列出席派對，展現優雅又時髦的個人風格。
自2015年推出以來，以菱格紋圖騰為靈感的高級珠寶 COCO CRUSH系列，便結合香奈兒女士最鍾愛的寶石－鑽石及品牌獨創的18K Beige米色金及黃、白K金材質，透過精緻金雕呈現迷人的經典菱格紋圖騰，創作出一系列各式寬窄版戒指、耳環及手環，辨識度高又簡約中性，非常適合層次堆疊的經典設計，讓配戴者可以展現個性，推出後深受歡迎，包括「菲董」Pharrell Williams、昆凌、蕭敬騰、BLACKPINK的Jennie等時尚潮流名人都曾配戴亮相，掀起COCO CRUSH風潮。
一直不斷推陳出新的COCO CRUSH，今年的新作包括4款以18K黃金、白金、Beige米色金或鑲嵌鑽石的開放式窄版手環；開放式的設計在配戴時感覺輕盈而舒適，前端的菱格紋開口增添不對稱的趣味與設計感，可單一或與多個同款異材質K金或鑲鑽的手環搭配；混搭18K Beige米色金、白金鑲鑽的指間戒及銬式耳骨環，造型大膽現代，最能展現個人魅力。
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