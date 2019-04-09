親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

黑洞長什麼模樣?台北與全球五大城市明晚一起揭密

2019-04-09 03:29聯合報 記者陳宛茜╱即時報導

談到「黑洞」，你我心中會浮現出一個畫面。然而，我們印象中的「黑洞」畫面，都是電影或藝術家所虛擬，真正的黑洞模樣，從來沒人能拍到。然而，全球首張黑洞照片，即將於台灣時間周三晚間9點7分曝光，包括台北在內共6座國際城市，將同步直播這張令全球觀眾屏息的神祕照片。

中研院宣布，周三晚間八點半召開「事件視界望遠鏡（EHT）首次成果發表記者會」，此一記者會將與美國華盛頓、智利聖地牙哥、比利時布魯塞爾、日本東京、大陸上海等五座城市同步召開，向全球觀眾直播集合全球頂尖望遠鏡之力，首次完成的黑洞影像，解開宇宙最大的奧秘。

要幫黑洞拍照，其實是不可能的。但如果有一個「口徑如一個地球大的望遠鏡」，便可以拍到黑洞外圍的渾沌狀態，這個渾沌狀態稱為「事件視界（event horizon)」，「事件視界望遠鏡（event horizon telescope，簡稱EHT）的名稱因此而來。

要製造「口徑如一個地球大的望遠鏡」聽來不可思議。但散布世界各地的頂尖望遠鏡，可以合作組成超長基線干涉，同時觀測黑洞的某個方位，再將觀測到的數據拼湊起來，其結果相當於口徑等於一個地球大的望遠鏡，便可完成黑洞的照片。此一計畫，兩年前啟動，共動員200多名研究人員完成首張照片。

中研院天文所主導的北極圈天文觀測站「格陵蘭」望遠鏡，去年正式加入此項國際大型黑洞觀測計畫，台北因此成為全球六大直播城市之一。

根據EHT的研究人員表示，此一「事件視界望遠鏡」，解析能力等於站在美國東岸看到美國西岸的一枚硬幣，還能讀出硬幣正面所寫的製造年份；或是身在紐約，看見洛杉磯一個高爾夫球上的凹洞。

黑洞到底長甚麼樣?別忘了明晚(10日)打開網路，跟全球觀眾一起見證這個神奇又偉大的時刻吧!

●「事件視界望遠鏡首次成果發表記者會」直播網址:

中研院臉書：https://www.facebook.com/sinicaedu/。

黑洞長甚麼模樣?台北將和全球五大城市同步揭曉。圖片取自「事件視界望遠鏡」官網
黑洞長甚麼模樣?台北將和全球五大城市同步揭曉。圖片取自「事件視界望遠鏡」官網
分享

黑洞中研院洛杉磯
連假過後 累虛虛 送您全聯五佰元加菜金

相關新聞

最恐怖的聯名！UNDER PEACE攜手伊藤潤二 把惡女富江穿上身

2019-04-08 18:22

Cartier頂級珠寶展 楊謹華挑珠寶 聽故事才下手

2019-04-09 00:57

KKBOX自製節目全天熱播 LINE MUSIC可下載鈴聲即將登台

2019-04-08 23:50

時尚小胖子回來了！TOD’S聯名Alber Elbaz 拜託快點上市

2019-04-08 16:53

法比歐化身「小王子」飛行員 替萬寶龍書寫浪漫情懷

2019-04-08 16:51

香奈兒上海辦展 「東方紅」意象韻味十足

2019-04-08 15:50

PAUL春季新品主打法式野餐風 焦糖雲朵千層酥、春日麵包登場

2019-04-08 15:30

女生必學「遮瑕」4絕招 用手指上遮瑕膏保證老得快

2019-04-08 15:14

母親節將近…2019超紓壓禮物全公開 這款讓媽媽笑嗨嗨

2019-04-08 15:09

市價三折換購！超商超市集點廚具戰 婆媽到學生都在瘋

2019-04-08 14:07

玩海島有又有新選擇！台灣虎航6月推新航線 桃園-巴拉望單程未稅399元起

2019-04-08 13:58

天梭新表款迎合市場趨勢 復刻款、潛水和賽車表都準備好了

2019-04-08 13:30

「變變變！MOVE生物體驗展」 高雄場預售票開賣

2019-04-08 13:05

超限定！春天到了「招桃花」 戴對Pandora珠寶必招好桃花

2019-04-08 12:39

現撈活龍蝦、肥美馬蹄蛤 這家火鍋海鮮必收！

2019-04-08 12:35

男人的夢想！鋼彈GUNDAM與SEIKO聯名合作表款 台灣也買得到惹

2019-04-08 11:22

義美冰品快閃買一送一！ 冰餅、冰淇淋輪番上陣

2019-04-08 11:14

開工小確幸 OK超商推大杯拿鐵、美式咖啡買二送二

2019-04-08 08:55

CHIN CHIN Weddings攜手麗晶精品 複製名人婚禮服務

2019-04-07 17:55

想穿梅根同款小白鞋？不能錯過這個法國國民品牌

2019-04-07 17:34

穿他的設計才能入場？Marc Jacobs婚禮讓哈蒂德、凱亞都變時尚帥妹

2019-04-07 15:34

myVideo兒童月推親子方案 每月99看到飽 再抽Sony劇院組

2019-04-07 14:13

北曲大碗茶重返紅樓 葉怡均周良諺等三代共演

2019-04-07 12:30

影／人間國寶陳錫煌上戲 劇本源頭來自爸爸李天祿

2019-04-07 12:26

展現當代女性自信風采！Chaumet打造最佳閨蜜Boléro腕表

2019-04-07 10:16

Hebe田馥甄美搭Citizen櫻花粉紅金表 粉絲：跪求跟女神戴同款！

2019-04-07 09:05

寶格麗為B.zero1誕生20周年辦趴 木村光希Kōki、Bella Hadid齊捧場

2019-04-07 09:04

必比登夜市小吃 你吃過哪幾家？

2019-04-07 00:01

夏姿訂製服 以瓷器為靈感呼應女性窈窕曲線

2019-04-06 21:51

米其林怎麼公佈3次？「1張圖」秒懂2019台北米其林

2019-04-06 18:26

張鈞甯、昆凌都被圈粉 Chloé C包款名人卡司好強大

2019-04-06 17:10

超時髦高空酒吧餐廳 CÉ LA VI台灣首店進駐微風南山

2019-04-06 16:50

凱特布蘭琪拉著行李箱都像走紅毯 真是母胎巨星

2019-04-06 16:48

最後的王族！沙皇御用珠寶商訂製冠冕將登佳士得拍賣

2019-04-06 16:46

性感霸氣 今年好像該來件紅色西裝！

2019-04-06 16:40

蟬聯必比登推介 海友十全排骨老闆：生意多1、2成

2019-04-06 16:25

米其林必比登加持 饒河夜市紅燒牛肉麵牛雜湯、阿國滷味提早賣光光

2019-04-06 16:20

義遊味盡！新竹老爺酒店義大利饗宴 大玩香料遊戲

2019-04-06 13:51

義式就要吃原味 網美打卡「星」據點

2019-04-06 13:44
看更多

熱門文章

百頁豆腐是不是豆腐 化工博士分析成份後嚇壞這群人

2019-04-08 14:49

她罹患糖尿病 血糖控制不佳竟和這壞習慣有關

2019-04-08 12:42

唐綺陽星座運勢週報：金牛桃花運旺 獅子理財憑直覺

2019-04-08 08:00

陳文茜肺腺癌開刀 如果有這些症狀你也要小心

2019-04-08 16:45

胡德夫突昏迷 醫師籲：心血管疾病患者熱身不可少

2019-04-08 16:00

吃了這些食物 大叔「雄壯威武」就不輸年輕人

2019-04-08 08:59

影／衛福部宣布 今年4價公費疫苗全面開打

2019-04-08 14:47

義美冰品快閃買一送一！ 冰餅、冰淇淋輪番上陣

2019-04-08 11:14

竹科女工程師月經一年多未停過 原因超心酸

2019-04-08 10:05

吳德榮：今起三天全台高溫破30度 周四起雨從北下到南

2019-04-08 07:44

長輩總是宅在家？ 研究證實：老人社交多有益健康

2019-04-08 12:00

【婆媳之間】劉雲英／前婆婆的祝福

2019-04-08 06:00

彭啟明：周四高溫降10度 北部濕涼到下周

2019-04-08 07:32

女生必學「遮瑕」4絕招 用手指上遮瑕膏保證老得快

2019-04-08 15:14

美通報的致命耳念珠菌其實是黴菌！台灣歷年僅1例輕症

2019-04-08 13:10

濃霧攪局 2千多名旅客滯留金門機場

2019-04-08 21:36

又要被收稅！日本中部國際機場 9月起加收保安服務費

2019-04-08 20:12

【圖片心測】從你嚮往的客廳 看出你的職場翻身運！

2019-04-08 08:00

她到好市多購買知名巧克力 拆封驚見小蟲瘋狂蠕動

2019-04-08 20:40

小心踩雷！辭職、資譴注意大小事 一張圖告訴你

2019-04-08 14:29

【心情點滴】洪玉芬／施比受更有福

2019-04-08 06:00

超大黃金果亮相！ 居然一顆可達兩斤重

2019-04-08 11:16

【為母心情】藝萱／電梯教我的育兒經

2019-04-08 06:00

影／超大型無拖桿拖車 桃園機場史上最昂貴地勤裝備亮相

2019-04-08 19:36

雲端發票使用率低 蘇建榮：載具申請我也失敗過2次

2019-04-08 12:10

百歲人瑞人工髖關節置換成功 醫：年紀再大都該換

2019-04-08 15:16

氣象局擬修訂「地震震度分級表」 7級變10級

2019-04-08 17:34

社工薪資「回捐」陋習 陳時中：提高委辦計畫經費來解

2019-04-08 11:30

玩海島有又有新選擇！台灣虎航6月推新航線 桃園-巴拉望單程未稅399元起

2019-04-08 13:58

別被他的天真騙了！最會裝傻星座TOP 5 巨蟹愛裝懶、冠軍默默爬上位

2019-04-08 22:01

冬遊補助業者先墊百萬甚至4百萬 「這百天磨練好苦阿」

2019-04-08 00:12

開工小確幸 OK超商推大杯拿鐵、美式咖啡買二送二

2019-04-08 08:55

40歲以上單身聯誼 女比男熱衷

2019-04-08 14:07

社工也「做功德」？打假卡、無加班費 薪資又被迫回捐

2019-04-08 16:02

春遊補助走藍色公路 5大離島航線推優惠

2019-04-08 14:09

男人的夢想！鋼彈GUNDAM與SEIKO聯名合作表款 台灣也買得到惹

2019-04-08 11:22

40歲「魯蛇」老闆走投無路 呂秋遠用這句話打醒他

2019-04-08 23:18

下午蘭嶼5級地震 消防員：沒大到讓人想起身往外跑

2019-04-08 15:42

別總將目光放在年終獎金上 你最該看「如何提升自己的價值」

2019-04-08 10:12

長照扣除額 家人自行照顧擔心被排除在外

2019-04-08 19:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top