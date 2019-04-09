黑洞長什麼模樣?台北與全球五大城市明晚一起揭密

2019-04-09 03:29 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



談到「黑洞」，你我心中會浮現出一個畫面。然而，我們印象中的「黑洞」畫面，都是電影或藝術家所虛擬，真正的黑洞模樣，從來沒人能拍到。然而，全球首張黑洞照片，即將於台灣時間周三晚間9點7分曝光，包括台北在內共6座國際城市，將同步直播這張令全球觀眾屏息的神祕照片。

中研院宣布，周三晚間八點半召開「事件視界望遠鏡（EHT）首次成果發表記者會」，此一記者會將與美國華盛頓、智利聖地牙哥、比利時布魯塞爾、日本東京、大陸上海等五座城市同步召開，向全球觀眾直播集合全球頂尖望遠鏡之力，首次完成的黑洞影像，解開宇宙最大的奧秘。

要幫黑洞拍照，其實是不可能的。但如果有一個「口徑如一個地球大的望遠鏡」，便可以拍到黑洞外圍的渾沌狀態，這個渾沌狀態稱為「事件視界（event horizon)」，「事件視界望遠鏡（event horizon telescope，簡稱EHT）的名稱因此而來。

要製造「口徑如一個地球大的望遠鏡」聽來不可思議。但散布世界各地的頂尖望遠鏡，可以合作組成超長基線干涉，同時觀測黑洞的某個方位，再將觀測到的數據拼湊起來，其結果相當於口徑等於一個地球大的望遠鏡，便可完成黑洞的照片。此一計畫，兩年前啟動，共動員200多名研究人員完成首張照片。

中研院天文所主導的北極圈天文觀測站「格陵蘭」望遠鏡，去年正式加入此項國際大型黑洞觀測計畫，台北因此成為全球六大直播城市之一。

根據EHT的研究人員表示，此一「事件視界望遠鏡」，解析能力等於站在美國東岸看到美國西岸的一枚硬幣，還能讀出硬幣正面所寫的製造年份；或是身在紐約，看見洛杉磯一個高爾夫球上的凹洞。

黑洞到底長甚麼樣?別忘了明晚(10日)打開網路，跟全球觀眾一起見證這個神奇又偉大的時刻吧!

●「事件視界望遠鏡首次成果發表記者會」直播網址:

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