KKBOX自製節目全天熱播 LINE MUSIC可下載鈴聲即將登台

2019-04-08 23:50 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



音樂串流平台競爭越來越激烈，不僅拼音樂庫豐富度、歌單編輯趣味度，現在更出現互動性十足的自製音樂節目，帶給用戶全新的音樂體驗。

KKBOX今年打造了全新自製音樂頻道「速爆音樂台」，以數位電台的播客型式每天24小時不間斷熱播，不僅有大明星獻聲主持，也會不定期邀請歌手、明星、各領域名人們親自發「聲」介紹作品或分享心情，搭配KKBOX超過四千萬首歌的豐富曲庫內容，粉絲可隨時線上跟聽，或是直接在聊天室互動，帶給用戶另一個品味不同類型音樂的新管道。其中每週三晚上9點的「明星九點來聊聊-Lulu之夜」單元，將不定期邀約許多知名藝人、名人來擔任客座DJ聊生活與音樂。除了上週邀請稱霸主持、音樂雙領域天后陶晶瑩蒞臨暢談愛情觀，更預告4/10來賓為小隊長盧廣仲。