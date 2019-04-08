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KKBOX自製節目全天熱播 LINE MUSIC可下載鈴聲即將登台

2019-04-08 23:50聯合報 記者黃筱晴╱即時報導

音樂串流平台競爭越來越激烈，不僅拼音樂庫豐富度、歌單編輯趣味度，現在更出現互動性十足的自製音樂節目，帶給用戶全新的音樂體驗。

KKBOX今年打造了全新自製音樂頻道「速爆音樂台」，以數位電台的播客型式每天24小時不間斷熱播，不僅有大明星獻聲主持，也會不定期邀請歌手、明星、各領域名人們親自發「聲」介紹作品或分享心情，搭配KKBOX超過四千萬首歌的豐富曲庫內容，粉絲可隨時線上跟聽，或是直接在聊天室互動，帶給用戶另一個品味不同類型音樂的新管道。其中每週三晚上9點的「明星九點來聊聊-Lulu之夜」單元，將不定期邀約許多知名藝人、名人來擔任客座DJ聊生活與音樂。除了上週邀請稱霸主持、音樂雙領域天后陶晶瑩蒞臨暢談愛情觀，更預告4/10來賓為小隊長盧廣仲。

另外，LINE也宣布即將在今年第2季末在台推出全新「LINE MUSIC」音樂體驗平台，不只是單純的正版音樂串流服務，更會提供音樂會或藝人專訪直播內容，還可以下載LINE音樂鈴聲，以後不會再搞不清是誰的LINE來電，也可以透過所設定的音樂來傳遞目前的心情，像是可以經由聊天室分享一段喜歡的歌曲給好友，或在個人主頁裡用喜歡的音樂來代表當下的心情，如同隨時更換個人圖片或狀態消息一樣。不僅為LINE用戶提供了以音樂會友的新管道，透過LINE廣大用戶的傳播力，也為新登場的藝人與創作者提供更多嶄露頭角的舞台。

KKBOX打造全新自製音樂頻道「速爆音樂台」，以數位電台的播客型式每天24小時不...
KKBOX打造全新自製音樂頻道「速爆音樂台」，以數位電台的播客型式每天24小時不間斷熱播。圖／摘自KKBOX
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Lulu擔任KKBOX自製音樂節目《明星九點來聊聊-Lulu之夜》的主持人。圖／...
Lulu擔任KKBOX自製音樂節目《明星九點來聊聊-Lulu之夜》的主持人。圖／KKBOX提供
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LINE音樂會愛情
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