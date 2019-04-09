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Cartier頂級珠寶展 楊謹華挑珠寶 聽故事才下手

2019-04-09 00:57聯合報 記者孫曼╱專題報導

楊謹華穿Bottega Veneta綠色毛料套裝，配戴卡地亞Reflection...
楊謹華穿Bottega Veneta綠色毛料套裝，配戴卡地亞Reflection de Cartier系列鑽石項鍊與手鍊，6克拉美鑽頂級珠寶戒指，以及ORIENPHONIE珊瑚鑽戒。 記者陳立凱／攝影
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頂級珠寶腕表，白K金鑲嵌藍寶石與鑽石，價格店洽。 圖／卡地亞提供
頂級珠寶腕表，白K金鑲嵌藍寶石與鑽石，價格店洽。 圖／卡地亞提供
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去年升格人妻的戲劇女王楊謹華，今年一開季就有新戲強勢上檔，角色人物讓許多粉絲有「單無雙回來了！」的感覺。不過楊謹華解釋：「可能是在大的類型中他們是同一種人，但其實很不一樣。『我是顧家男』是以很幽默風趣的方式來詮釋結婚這個議題，角色、劇情會比較貼近我們生活。」那有貼近她自己的現實生活嗎？她笑說多少有，她也在學習怎麼跟自己的公婆相處，老公也是，而對於生小孩相關問題，她的標準答案是「順其自然」。

不過婚後她並沒有停止接戲，圈外老公對於她接戲一律支持鼓勵，「他要是（敢）有想法，我會建議他，要不然你也一起來演好了。」楊謹華大笑，聊起婚姻生活顯然相當甜蜜，平常在家也會邀請老公一起看她的演出，「他這個人太正面、太正能量，每次問他，他都是，很好啊、不錯吧很有感覺… 我覺得他就是一個純粹的觀眾，這樣滿好的，不會討論也沒壓力。」

楊謹華曾說過，最珍愛的一件珠寶就是老公送的訂婚戒；不過開始被珠寶吸引，她透露，其實是近5年的事：「可能是… 體內的賀爾蒙在轉變吧？」她笑：「以前的我不會特別注意珠寶，但這幾年開始覺得原來珠寶這麼地漂亮，看了心情會很好。不一定要別人買給妳，妳自己看到喜歡、自己買給自己，我覺得也是一個自己設定目標、夢想的一條路。」她說其實自己收藏的珠寶中，有自己買的、也有禮物，「自己買有自己買的成就感和開心，當然，另外一半送給妳的話，有另外一種喜悅。」她也貼心地說希望另一半別送太多，剛剛好就好，在對的時間選到對的珠寶送，有意義、有記憶點比較重要。

Reflection de Cartie系列項鍊，白K金鑲嵌鑽石，價格店洽。 圖...
Reflection de Cartie系列項鍊，白K金鑲嵌鑽石，價格店洽。 圖／卡地亞提供
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Coloratura系列頂級珠寶戒指，白K金鑲嵌珊瑚、縞瑪瑙、鑽石，價格店洽。 ...
Coloratura系列頂級珠寶戒指，白K金鑲嵌珊瑚、縞瑪瑙、鑽石，價格店洽。 圖／卡地亞提供
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這次她配戴的珠寶中，有一款項鍊是梅根王妃結婚時配戴的Reflection de Cartier系列，當時梅根選擇的是這系列的手環，楊謹華認為這系列設計組合不同車工鑽石、閃耀多重火光，風格典雅，確實是婚禮首選。

平常也會配戴手環、項鍊、單鑽設計等的楊謹華，偏好的也是「簡單以及好搭配」為主的設計，而什麼樣的設計吸引她？「故事性對我來說是首要條件，因為我很喜歡聽故事、 很容易被這個產品背後的故事吸引。再來就是實用搭配，我喜歡像這樣子簡單素雅的設計，即使鑲嵌的是粉鑽或是黃鑽。」

Coloratura系列頂級珠寶耳環，白K金鑲嵌珊瑚、紫水晶、鑽石，價格店洽。 ...
Coloratura系列頂級珠寶耳環，白K金鑲嵌珊瑚、紫水晶、鑽石，價格店洽。 圖／卡地亞提供
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Galanterie de Cartier系列項鍊，白K金鑲嵌祖母綠、鑽石，價格...
Galanterie de Cartier系列項鍊，白K金鑲嵌祖母綠、鑽石，價格店洽。 圖／卡地亞提供
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這次卡地亞年度頂級珠寶展即將於4月16日起至4月21日於華南商業銀行總行登場，共展出總價近百億元、約400件的頂級珠寶暨腕表作品，其中有超過40件全球尚未曝光的全新作品。而4月21日更會開放18歲以上民眾免費入場參觀，機會難得。

去年7月甫於巴黎全球首度亮相的COLORATURA系列頂級珠寶，字源有色彩繽紛、華麗裝飾的意涵，透過精妙的設計與繽紛華麗的寶石配色，描繪全世界豐富多元的文化：卡地亞將季節美景、節慶的音樂、甚至特色建築的結構，都轉換為可以配戴在身上的頂級珠寶。鑑賞珠寶同時可一探各國迥異的人文風情，品味其中故事。

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