最恐怖的聯名!UNDER PEACE攜手伊藤潤二 把惡女富江穿上身

2019-04-08 18:22 聯合報 記者 聯合報 記者 黃仕揚 ╱即時報導



這會是最恐怖驚悚的聯名嗎?台灣潮牌攜手日本知名恐怖漫畫家伊藤潤二,以期系列作品中最具知名度的代表作《富江》為靈感發想,將惡女的魔性魅力轉化為服飾、滑板及居家小物的日常生活單品。

台灣潮流品牌UNDER PEACE成立十年來,陸續與HELLO KITTY、海綿寶寶、等品牌展開聯名合作,近年甚至與餐飲及美國百年真空保溫瓶STANLEY大玩跨界。這次與知名恐怖漫畫家伊藤潤二展開合作,更是品牌首度的大膽嘗試。

有別於以往與卡通肖像的聯名企劃,這次結合UNDER PEACE的三大關鍵精神:「軍事、街頭、滑板」,將品牌原有的風格元素與《富江》完美結合,像是主打的兩款「富江滑板」,就將經典漫畫與街頭文化結合,亦可作為居家擺設。此外,還有一款以惡童《雙一》為創作的寬版短T。