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時尚小胖子回來了！TOD’S聯名Alber Elbaz 拜託快點上市

2019-04-08 16:53聯合報 記者吳曉涵╱即時報導

義大利精品TOD’S正式宣布即將與設計師Alber Elbaz合作TOD’S T Factory系列，前幾日在官方IG曝光短影片後就引發時尚迷們熱議，因為這是Alber Elbaz卸下Lanvin創意總監後首次帶來如此充滿驚喜的全新設計作品，也難怪大家會如此引領期盼。

TOD’S T Factory系列是品牌在2018年九月正式推出的合作計畫，旨在與各領域的菁英跨界合作，讓他們透過獨特視角與TOD’S品牌DNA完美結合打造嶄新的產品。首波系列攜手義大利服裝設計師Alessandro Dell’Acqua，這回更邀請到消失在時尚圈好幾年的Alber Elbaz，可以說是一場華麗回歸。Alber Elbaz幾年前曾與H&M推出聯名系列，當時也掀起搶購潮。

在日前曝光的宣傳影片中，Alber Elbaz透過親筆繪圖宣告雙方的合作，俏皮的筆觸和標誌性的自畫像，馬上帶大家重新回憶當年那個叱吒時裝界，擅長刻畫浪漫柔美女性風采的小胖子。這回Alber Elbaz碰上TOD’S的低調義式奢華經典，又回呈現出怎樣的全新風格？目前品牌還未公布系列正式上市的時間，真是讓人無比期待！

Alber Elbaz染了金髮。圖／摘自官方影片
Alber Elbaz染了金髮。圖／摘自官方影片
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在日前曝光的宣傳影片中，Alber Elbaz透過親筆繪圖宣告雙方的合作。圖／摘...
在日前曝光的宣傳影片中，Alber Elbaz透過親筆繪圖宣告雙方的合作。圖／摘自官方影片
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Alber Elbaz碰上TOD’S的低調義式奢華經典，又回呈現出怎樣的全新風格...
Alber Elbaz碰上TOD’S的低調義式奢華經典，又回呈現出怎樣的全新風格？目前品牌還未公布系列正式上市的時間，真是讓人無比期待！圖／摘自IG
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