時尚小胖子回來了！TOD’S聯名Alber Elbaz 拜託快點上市

2019-04-08 16:53 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



義大利精品TOD’S正式宣布即將與設計師Alber Elbaz合作TOD’S T Factory系列，前幾日在官方IG曝光短影片後就引發時尚迷們熱議，因為這是Alber Elbaz卸下Lanvin創意總監後首次帶來如此充滿驚喜的全新設計作品，也難怪大家會如此引領期盼。

TOD’S T Factory系列是品牌在2018年九月正式推出的合作計畫，旨在與各領域的菁英跨界合作，讓他們透過獨特視角與TOD’S品牌DNA完美結合打造嶄新的產品。首波系列攜手義大利服裝設計師Alessandro Dell’Acqua，這回更邀請到消失在時尚圈好幾年的Alber Elbaz，可以說是一場華麗回歸。Alber Elbaz幾年前曾與H&M推出聯名系列，當時也掀起搶購潮。