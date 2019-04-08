法比歐化身「小王子」飛行員 替萬寶龍書寫浪漫情懷
在去年首度推出以經典著作《小王子》為主題，萬寶龍（Montblanc）推出叫好又叫座的系列書寫工具。因此，今年延續了同樣的精神，品牌再度打造第二款的小王子書寫工具，並找來帥氣型男法比歐詮釋，緊扣故事中的飛行員，讓這個經典橋段活靈活現。
來台多年的法籍藝人法比歐表示，《小王子》在法國是無人不曉的故事，但他說「這比較像是大人的童話」。法比歐也提到自己是8歲時時第一次看《小王子》，但不同時刻看都會有不同的體悟，所以每個人都能從書裏獲得一些想法。同時，法比歐也表示在傳統的法國文化中，許多父母親會在小孩滿18歲時，就會送鋼筆，因此他來替萬寶龍演繹新的小王子書寫工具，格外有感觸。他還透露自己在25歲出國工作後，首度自己買下萬寶龍的筆具和卡夾，藉以向家人證明能把自己顧得很好。
平常本來就有書寫習慣的法比歐自招，雖然很少寫情書給喜歡的人，不過年輕時的曾寫了滿滿的一個月的日記，送給當時交往的女友，表露自己想念對方的心情，花的心思甚至比寫家書還多。而法比歐受邀出席萬寶龍的活動，也大方的展露了他的書寫功力，除了小露一手寫出此次系列筆具上的文字之外，還應要求寫出筆畫甚多的品牌中文名稱，讓法比歐忍不住說「我的中文字真的不好看」。
萬寶龍選在甫改裝完成的SOGO復興店，舉辦第二款的大師傑作系列小王子特別款書寫工具上市活動，除了有法比歐的展示之外。現場最吸睛的仍是三款不同細節設計的限定筆具，包括了棕色樹脂為筆身的珍貴樹脂款、Doué款，以及棕色皮革筆蓋搭配包鉑筆身的Solitaire Doué款，分別都提供了鋼筆和原子筆的選擇。不同於去年的小王子與狐狸的故事，今年要呈現的是小王子在沙漠中遇到飛行員的情景，因此萬寶龍以棕色來呼應飛行員所配戴的帽款、沙漠氛圍。因此，Solitaire Doué款就完整了在筆身上鐫刻出小王子於沙漠中的情景，筆蓋的皮革則壓印出飛行員的身影，而最特別的則是故事中的「綿羊」，點綴在每一款的鋼筆筆尖上。
不只有頂級筆具，此外萬寶龍還推出了搭配的筆記本和從飛行員帽子獲得靈感的棕色墨水，筆記本的皮革封面還壓印了《小王子》書中的圖案，還備有以「綿羊」為主角的筆記本，同樣讓人愛不釋手。而且從今年9月起，萬寶龍還針對假期會推出大師傑作小王子限量943禮盒組，各一支由全包鉑的大師傑作系列小王子Solitaire書寫工具以及全皮革包裹的大師傑作系列小王子Solitaire書寫工具，加上四種不同語言的《小王子》書籍組成。並以特殊皮革封裝套訂，提供藏家選購。
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