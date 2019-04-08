法比歐化身「小王子」飛行員 替萬寶龍書寫浪漫情懷

2019-04-08 16:51 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



在去年首度推出以經典著作《小王子》為主題，萬寶龍（Montblanc）推出叫好又叫座的系列書寫工具。因此，今年延續了同樣的精神，品牌再度打造第二款的小王子書寫工具，並找來帥氣型男法比歐詮釋，緊扣故事中的飛行員，讓這個經典橋段活靈活現。

來台多年的法籍藝人法比歐表示，《小王子》在法國是無人不曉的故事，但他說「這比較像是大人的童話」。法比歐也提到自己是8歲時時第一次看《小王子》，但不同時刻看都會有不同的體悟，所以每個人都能從書裏獲得一些想法。同時，法比歐也表示在傳統的法國文化中，許多父母親會在小孩滿18歲時，就會送鋼筆，因此他來替萬寶龍演繹新的小王子書寫工具，格外有感觸。他還透露自己在25歲出國工作後，首度自己買下萬寶龍的筆具和卡夾，藉以向家人證明能把自己顧得很好。

平常本來就有書寫習慣的法比歐自招，雖然很少寫情書給喜歡的人，不過年輕時的曾寫了滿滿的一個月的日記，送給當時交往的女友，表露自己想念對方的心情，花的心思甚至比寫家書還多。而法比歐受邀出席萬寶龍的活動，也大方的展露了他的書寫功力，除了小露一手寫出此次系列筆具上的文字之外，還應要求寫出筆畫甚多的品牌中文名稱，讓法比歐忍不住說「我的中文字真的不好看」。

萬寶龍選在甫改裝完成的SOGO復興店，舉辦第二款的大師傑作系列小王子特別款書寫工具上市活動，除了有法比歐的展示之外。現場最吸睛的仍是三款不同細節設計的限定筆具，包括了棕色樹脂為筆身的珍貴樹脂款、Doué款，以及棕色皮革筆蓋搭配包鉑筆身的Solitaire Doué款，分別都提供了鋼筆和原子筆的選擇。不同於去年的小王子與狐狸的故事，今年要呈現的是小王子在沙漠中遇到飛行員的情景，因此萬寶龍以棕色來呼應飛行員所配戴的帽款、沙漠氛圍。因此，Solitaire Doué款就完整了在筆身上鐫刻出小王子於沙漠中的情景，筆蓋的皮革則壓印出飛行員的身影，而最特別的則是故事中的「綿羊」，點綴在每一款的鋼筆筆尖上。