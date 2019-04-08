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香奈兒上海辦展 「東方紅」意象韻味十足

2019-04-08 15:50聯合報 記者吳曉涵╱即時報導

融合香奈兒品牌各層面精彩設計故事的《Mademoiselle Privé》特展，繼2015年於倫敦開展，近年來移師首爾、香港之後，即將在今年4月20日至6月2日登陸上海西岸藝術中心，以全新面貌迎接更多時尚迷們探索香奈兒的世界。

《Mademoiselle Privé》展覽的名字由來，取自巴黎康朋街31號3樓香奈兒女士創意工作室門上過去標示著的「Mademoiselle Privé」，有著「私人空間」之意。展中網羅香奈兒品牌創辦人嘉柏麗香奈兒（Gabrielle Chanel，人稱Coco Chanel）和前任藝術總監卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）所參與創作的3個主要領域，包括高級訂製服、N°5 香水，以及Bijoux de Diamants鑽石珠寶系列頂級珠寶復刻作品。可以見到突破性的創作技巧和面料，以及許多品牌美學符碼像是彗星、山茶花、麥穗、烏木屏風等等，更可以一窺N°5香水為何可以歷經一世紀依然歷久不衰的原因。

這次展場特別以這3大領域相關的地點為規劃主軸，分別是康朋街31號的卡爾拉格斐創作工作室和高級訂製服工作室、芳登廣場18號的香奈兒頂級珠寶工坊所在地，以及調香師恩尼斯鮑（Ernest Beaux）和香奈兒女士於1921年共同創造出傳奇香奈兒N°5香水的地點—法國格拉斯（Grasse）。展覽形象也已曝光，東方紅主色調搭配標誌性的建築，非常具有上海摩登現代風情。而屆時在開展前的慶祝活動預計也會有多位中西名人與會，絕對是今年上半年最熱話題之一。

《Mademoiselle Privé》特展資訊

西岸藝術中心West Bund Art Center

地址：上海市徐匯區龍騰大道2555號

展覽日期：2019年4月20日至6月2日

展覽時間：週一至週日 11:00am - 8:00pm

展覽形象也已曝光，東方紅主色調搭配標誌性的建築，非常具有上海摩登現代風情。圖／香...
展覽形象也已曝光，東方紅主色調搭配標誌性的建築，非常具有上海摩登現代風情。圖／香奈兒提供
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香奈兒《Mademoiselle Privé》特展即將在今年4月20日至6月2日...
香奈兒《Mademoiselle Privé》特展即將在今年4月20日至6月2日登陸上海西岸藝術中心，以全新面貌迎接更多時尚迷們探索香奈兒的世界。圖／香奈兒提供
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香奈兒上海
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