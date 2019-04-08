PAUL春季新品主打法式野餐風 焦糖雲朵千層酥、春日麵包登場
擁抱春天到來，正是野餐的好時機！法式烘焙PAUL推出了兩款焦糖系甜點、六款春日麵包，提供大家春日野餐的多種選擇。其中「焦糖雲朵千層酥」以軟澎的棉花糖呈現春日雲朵的輕柔，再以法國直送千層派皮層層疊上、擠入香甜的焦糖卡士達，即日起於林口店、大江店優先獨賣。
另外一款「焦糖巧克力塔」，以法國直送的奶酥塔殼，填入微苦甜的巧克力餡，平衡了焦糖的香甜；新品麵包也加入毛豆、櫛瓜、蜂蜜等食材，有著春日補充營養的巧思；巧巴達系列，使用PAUL的人氣商品海鹽巧巴達為基底，「毛豆培根乳酪巧巴達」加入營養價值高的毛豆，以培根、乳酪、黑胡椒調味出淡淡鹹香，慢慢咀嚼之下，帶出毛豆本身的自然香甜，「鮪魚櫛瓜巧巴達」則舖上以黑胡椒、美奶滋調味的鮪魚，是大眾喜歡的鹹香滋味；搭配高纖、低卡又富含維生素的櫛瓜，滋味鮮甜清爽，與鮪魚一起入口多了股清香。
蜂蜜法國系列，則以獨家契作T65麥粉、特級初榨橄欖油、天然冬蜜製成麵糰，加入大量精選荔枝乾、蜜漬蕃茄乾、香脆核桃，烘焙成「荔枝核果蜂蜜法國」與「蜜漬蕃茄核果蜂蜜法國」，果乾高達整體麵糰的25%比例，每一口咀嚼都感受豐富餡料，搭配蜂蜜麵糰，有著自然香甜的風味。
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