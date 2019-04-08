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百頁豆腐是不是豆腐？化工博士分析成份後嚇壞這群人

想畫超完美妝容　女生必學「遮瑕」4絕招，用手上遮瑕膏保證老得快！

2019-04-08 15:14聯合報 記者劉小川╱即時報導

想要化出一個超完美的妝容，底妝上得好不好，就超重要的，但是底妝中，又以「遮瑕」讓超多女孩很煩惱，因為遮瑕太過，臉上就是塗水泥，如果遮不夠，馬上就看出問題來，因此要學會「超完美遮瑕」，才能說是化妝技巧100分。

以亞洲女孩來說，遮瑕大多用在遮痘痘、黑眼圈、嘴唇暗沈與臉上的紅血絲，每種小問題，遮瑕有撇步，以下就來大公開如何超完美遮瑕。

在學正確遮瑕之前，一些遮瑕的基本小常識要先知道：

膏體遮瑕：遮瑕度最高，但會容易乾燥，適合用來遮痘痘、雀斑與比較嚴重的肌膚問題。

液體遮瑕：遮瑕度一般，但也是比較多人會使用，一般時刻使用即可。

不同顏色的遮瑕：橘色適合黑眼圈；綠色可以用來遮臉上的紅血絲、紅色的痘痘；紫色可以針對蠟黃膚色，讓膚色提亮；棕色與淺膚色，可以當成修容。

如何遮黑眼圈？

用橘色的遮瑕，一定要用遮瑕刷，從黑眼圈的邊緣，慢慢往裡面刷上一層，要一點一點的擦，先上第一層後，再塗第二層，不要想著一次就能遮住，但也不要塗太多，會更明顯看出紋路。

如何遮唇周暗沈？

選用藍色或紫色的遮瑕，跟粉底液調勻一起使用，用海綿或刷具正常上妝，就能避開暗沉了。

如何遮痘痘？

利用綠色遮瑕膏，用遮瑕刷，輕輕點在痘痘上，不能厚刷一層，要慢慢薄薄疊擦，才能讓遮瑕效果更好。

如何遮臉上紅血絲？

再畫粉底與粉餅前，用綠色的遮瑕或隔離，薄薄一層擦上有血絲的地方，再正常上妝就可囉。

使用遮瑕前必知道！

1.遮瑕前一定要保濕，因為多數遮瑕產品，都會容易乾燥，不保濕，肌膚狀態會很不好，譬如遮黑眼圈前，最好要敷眼膜。

2.先用遮瑕．再上粉底液，這樣遮瑕效果才會持久，但在上粉底時，遇到已經遮瑕的地方，記得手法要輕柔，不然妝就花啦！

3.不要用手指上遮瑕，要用遮瑕刷，因為遮瑕產品本身就很乾燥，用手上妝或輕拍，可能讓水份流失更快，而且臉上容易出現細紋，因此一定要用刷具。

要如何遮著黑眼圈呢？圖／摘自pakutaso
要如何遮著黑眼圈呢？圖／摘自pakutaso
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要用刷具上遮瑕，不能用手。圖／摘自Pelexs
要用刷具上遮瑕，不能用手。圖／摘自Pelexs
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膏狀與液狀的遮瑕，效果不一樣。圖／摘自pakutaso
膏狀與液狀的遮瑕，效果不一樣。圖／摘自pakutaso
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學會畫遮瑕，就能畫出超完美妝容。圖／摘自pakutaso
學會畫遮瑕，就能畫出超完美妝容。圖／摘自pakutaso
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