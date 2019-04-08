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百頁豆腐是不是豆腐？化工博士分析成份後嚇壞這群人

母親節將近…2019超紓壓禮物全公開 這款讓媽媽笑嗨嗨

2019-04-08 15:09網路溫度計 綜合報導

示意圖／ingimage授權
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寵愛媽咪super紓壓暖禮

世上只有媽媽好，有媽的孩子像個寶～一年一度的母親節又快到了，你想好要送什麼禮給她了嗎？平常媽媽上班面對主管、同事的壓力；回家後要處理小孩、家人的吃喝拉撒，作為一個家的支柱忙了許久才能打理自己，緊接著又要開始新的一天，無限循環下沒有了自己的時間和空間，這年年累積下的壓力和疲勞是該好好紓解一下！

今天DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，不讓你挑禮物有選擇困難症、又能減輕媽媽的壓力，為她量身打造、超紓壓不敗好禮，讓你雙手奉上她會愛你到不行！

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TOP1 一「鍵」舒服－按摩

說到紓壓，怎麼能忘記這台！每天上班動腦又出力，長久累積下來的肩頸、手腳痠痛怎麼化解？就靠一台撫過全身的按摩椅，宛如躺在軟綿綿床上的舒服，頭、身、四肢都完美包覆，忙碌一整天坐上后位，讓一整天的疲勞全都掰掰～

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BH按摩椅

- 全身包覆性高、精準服貼

- 全家人體型、按摩手技

- 3D機芯滾輪上下、左右、前後6向智慧按摩

- 像搖籃般的舒適度，可以完全釋放壓力

TOP2 媽媽少女心－香氛加濕機

媽媽偶爾也想要重回青春少女，這時就要靠「保濕神物」香氛加濕機！女人的保濕非常重要，皮膚乾可是會長皺紋啊，這時點上精油、讓空間充滿芳香，飄散的水霧讓空氣「水起來」，躺在床上放鬆一整天的壓力，聞著舒服的香氣，媽媽心情都美麗啦～

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無印良品超音波芬香噴霧器

- 調節室內溼度，睡一覺起來不會太乾

- 舒緩香氛，香薰可以讓人平緩壓力

- LED燈座可當小夜燈，淡淡黃光很舒眠

TOP3 看著就爽快－掃地機器人

不知道何時開始「做家事」的標籤和媽媽黏在一起，舉凡家裡太髒亂、地板毛髮多都要出動媽媽，這時候暖心的你不幫忙出力就來一台掃地機器人吧！看它無聲的吸走所有髒汙，自在的滑來飄去，還會自動「回家」充電，療癒滿點～

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日本 BMXrobot MAO

- 自動清掃還會自動回充電

- 使用顆粒狀碰撞感應器，降低碰撞損壞率

- UV 殺菌、濾網耗材永久免費

TOP4 想要美美der－高級保養品

給媽媽當然要用最好的！從年輕陪伴我們長大、走過多個年頭，媽媽的膠原蛋白和青春都繳付在我們人生上（淚），是該給她好好補一下，保養就從最高級做起，讓她能享受內外在的煥然一新。

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SK-II青春露

- 提升美肌的緊緻度、細緻度、抗皺、白晰和光澤度

- 神仙水，90%以上PITERA™超保濕

- 縮小毛孔、集中護理與修護

TOP5 嗨到忘我－遊戲機

誰沒青春過，想當年媽媽說不定也是遊戲廳一姐、Switch高手，從20幾歲可以玩到60幾歲，只要你有體力，動腦的智力遊戲、動起來的體感遊戲都能嗨玩一整天，老少咸宜怎能錯過！

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Switch遊戲機

- 多人派對遊戲，跟媽媽一起嗨

- 有體感、有互動，多款遊戲玩不完

- 家機、手掌機、分離模式，到哪都能玩

讓媽媽更愛你～

除了物質上的享受，心靈上的紓壓怎麼可以少！每一年扣除生日最大外，媽媽難得能夠當大王、受到許多祝福，得到許多禮物的母親節，可不能隨便過過，想想接下來還有364天得照顧著這些小鬼頭、木頭老公、年邁的父母，一刻都不得閒啊！所以母親節這天就好好讓媽媽放鬆一下，送上這些「大禮」她可能會更開心、更愛你啊～

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TOP1 送卡血拚無上限

握有一張無上限的信用卡是多少女人的夢想，不論幾歲都幻想著到一家店對店員說「這個、這個不要，其他全包了」的話，爽快感難以取代，有這個能力當然要滿足媽媽的虛榮心，沒有也別灰心，可以帶媽媽購物、你買單，買上她自己想要、需要的東西，也好過你送上用不到的禮物啊！

TOP2 帶出遊鬆一下

遠離生活繁瑣，帶媽媽到另一個地方享受被服務、放空的行程吧！出去玩有誰不喜歡，現在開車、搭飛機如此方便，近幾年更多了郵輪之旅，陸海空玩法多變，能夠讓媽媽離開柴米油鹽醬醋茶，走進深山、奔向大海，看她想去哪就出發，不用擔心接送小孩、不用煩惱三餐吃什麼，讓她能夠真正鬆一下！

TOP3 化身小僕人做家事

每天上班壓力大、下班還要管理家裡大小事務，媽媽這項工作獻出自己的24小時，真的不是人人都能做，所以一回家看到乾乾淨淨的環境、能夠讓她有喘息的時間癱在沙發上，不用煩惱髒衣服還沒洗、地板還沒拖，這不是媽媽難得的小確幸嘛～

TOP4 專人服務幫保養

愛美是女生的天性，無論到幾歲，總想要青春美麗永駐，帶媽媽全身大保養吧！現在網紅流行的SPA保養、做臉換膚，找一家美美的店，躺下來休息，就有專人服務讓媽媽變美麗，想要雕塑腿、按摩臉、放鬆身心，這根本是小天堂啊~

TOP5 放媽媽一天假

這個大禮恐怕說出許多媽媽的心聲吧！「媽媽」這個職業不是人人都能當，24小時on call、沒有自己時間，如果能讓她找回「自己」、能夠做想做的事，找姊妹下午茶、逛街逛到腿軟，想必媽媽很能有同感啊～

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年03月23日至2019年03月22日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『母親節紓壓禮物』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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