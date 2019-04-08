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天梭新表款迎合市場趨勢 復刻款、潛水和賽車表都準備好了

2019-04-08 13:30聯合報 記者曾智緯╱即時報導

【特派記者曾智緯／吉隆坡報導】在離開巴塞爾珠寶暨鐘表展（Baselworld）業界都在看SWATCH集團下的品牌會怎麼曝光新表款？其中又以年出貨量最大的天梭（TISSOT）受到最多的關注，但品牌沒賣關子，就如同2018年全球總裁（François Thiébaud）先生所言，以地區性活動為主，而這一站便來到了馬來西亞的吉隆坡。

原先也要到場的添寶先生，最後還以連線視訊方式，說明了他對品牌今年的擘畫。從發表會能感受到，在集團內定位於入門機械表的天梭在推出新品時，考量的不外乎是最多市場能接受的款式、同時價格又要合宜，因此在吉隆坡展出的新款腕表，大致上能看出幾個方向。首先是針對當代都會族群的生活方式而設的Carson系列自動上鍊腕表，不論是男、女款擁有經典的外觀，加上實用的功能，重點是適合上班的時的穿著搭配。其中男表採用了Powermatic 80機芯，因此擁有超過三日的長效動能；而女表則在表盤上裝飾了鑽石為時標，更能得到女性消費者的喜愛。

其次是約莫6年前，曾重新被復刻的Heritage Visodate系列腕表，今年也首度改以石英機芯，再度回到市場。並且一口氣推出不同表盤顏色、表殼處理方式，搭配皮革表帶或米蘭鍊帶。為了呈現了五〇年代腕表的風格，包括時標和Logo都採取復古設計，甚至還有採用仿舊處理的表殼。在萬元左右的定價，讓天梭表產品研發部門經理也不諱言，目標就是針對年輕族群，將有機會成為新一代的「文青表」。

同樣是復刻主題的還有不少媒體看好的Heritage 1973系列計時碼表，其靈感來自一款品牌在七〇年代所生產的計時碼表，藉此來傳遞天梭表和賽車運動精彩的歷史連結。這款腕表從表殼被暱稱為「鮑魚殼」開始，加上雙色調的表盤配置，同時還使用了自六〇年代便開始使用的穿孔表帶，無處不凸顯了源自賽車運動的精神。不僅如此，Heritage 1973系列還搭載了傳奇的7753計時機芯，所以一出現在活動現場，就獲得了眾人目光。

賽車運動當然是天梭表，每年都不會缺席的主題之一，今年一樣將有限量的T-Race MotoGP表將上市。不過這一次，品牌讓腕表配備了碳纖維圈環，搭配覆有玫瑰金PVD塗層的表殼，以及45毫米的大表徑，彰顯了賽車的速度感與讓人著迷的設計元素。而去年讓台灣市場締造出銷售佳績的Seastar 1000潛水自動表，則會備有黑色PVD以及鍍18K黃金的款式，讓人期待。不過，品牌則在今年延續同系列的概念，打造了表徑更大的石英機芯計時碼表款，同樣提供了漸層藍表盤、橘色或金色數字旋轉表圈的配置，不到2萬元的定價，一樣是想搶攻年輕消費者的市場。

天梭Seastar 1000計時碼表，不鏽鋼表殼，採用石英機芯，約16,700元...
天梭Seastar 1000計時碼表，不鏽鋼表殼，採用石英機芯，約16,700元。圖／TISSOT提供
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延續Seastar 1000的概念，天梭打造了表徑更大的石英機芯計時碼表款，同樣...
延續Seastar 1000的概念，天梭打造了表徑更大的石英機芯計時碼表款，同樣提供了漸層藍表盤、橘色或金色數字旋轉表圈的配置。記者曾智緯／攝影
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天梭Seastar 1000計時碼表，不鏽鋼表殼，採用石英機芯，約16,700元...
天梭Seastar 1000計時碼表，不鏽鋼表殼，採用石英機芯，約16,700元。圖／TISSOT提供
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天梭Heritage Visodate系列腕表，推出不同表盤顏色、表殼處理方式，...
天梭Heritage Visodate系列腕表，推出不同表盤顏色、表殼處理方式，搭配皮革表帶或米蘭鍊帶，有機會成為新一代的「文青表」。記者曾智緯／攝影
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品牌代言人劉亦菲在最新的形象廣告中，也配戴了Carson系列腕表。圖／TISSO...
品牌代言人劉亦菲在最新的形象廣告中，也配戴了Carson系列腕表。圖／TISSOT提供
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天梭T-Race MotoGP計時碼表，18K玫瑰金及黑色PVD表殼，全球限量3...
天梭T-Race MotoGP計時碼表，18K玫瑰金及黑色PVD表殼，全球限量3,333只，約42,000元。圖／TISSOT提供
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天梭表在吉隆坡舉辦地區性的新品發表會活動，從現場的展品即可感到，復刻是今年的主題...
天梭表在吉隆坡舉辦地區性的新品發表會活動，從現場的展品即可感到，復刻是今年的主題之一。記者曾智緯／攝影
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天梭Carson系列腕表，不鏽鋼表殼、表鍊，表盤鑲嵌8顆鑽石時標，約24,600...
天梭Carson系列腕表，不鏽鋼表殼、表鍊，表盤鑲嵌8顆鑽石時標，約24,600元。圖／TISSOT提供
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天梭Heritage Visodate系列腕表，18K金PVD不鏽鋼表殼，約12,000元。圖／TISSOT提供
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天梭Heritage 1973計時碼表，不鏽鋼表殼，全球限量1973只，約68,500元。圖／TISSOT提供
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天梭Carson系列腕表，18K玫瑰金PVD不鏽鋼表殼，搭載Powermatic 80機芯，約22,900元。圖／TISSOT提供
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天梭Heritage 1973計時碼表，不鏽鋼表殼，全球限量1973只，約68,500元。圖／TISSOT提供
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天梭Heritage Visodate系列腕表，不鏽鋼表殼，約9,900元。圖／...
天梭Heritage Visodate系列腕表，不鏽鋼表殼，約9,900元。圖／TISSOT提供
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