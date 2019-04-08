天梭新表款迎合市場趨勢 復刻款、潛水和賽車表都準備好了

2019-04-08 13:30 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



【特派記者曾智緯／吉隆坡報導】在離開巴塞爾珠寶暨鐘表展（Baselworld）業界都在看SWATCH集團下的品牌會怎麼曝光新表款？其中又以年出貨量最大的天梭（TISSOT）受到最多的關注，但品牌沒賣關子，就如同2018年全球總裁（François Thiébaud）先生所言，以地區性活動為主，而這一站便來到了馬來西亞的吉隆坡。

原先也要到場的添寶先生，最後還以連線視訊方式，說明了他對品牌今年的擘畫。從發表會能感受到，在集團內定位於入門機械表的天梭在推出新品時，考量的不外乎是最多市場能接受的款式、同時價格又要合宜，因此在吉隆坡展出的新款腕表，大致上能看出幾個方向。首先是針對當代都會族群的生活方式而設的Carson系列自動上鍊腕表，不論是男、女款擁有經典的外觀，加上實用的功能，重點是適合上班的時的穿著搭配。其中男表採用了Powermatic 80機芯，因此擁有超過三日的長效動能；而女表則在表盤上裝飾了鑽石為時標，更能得到女性消費者的喜愛。

其次是約莫6年前，曾重新被復刻的Heritage Visodate系列腕表，今年也首度改以石英機芯，再度回到市場。並且一口氣推出不同表盤顏色、表殼處理方式，搭配皮革表帶或米蘭鍊帶。為了呈現了五〇年代腕表的風格，包括時標和Logo都採取復古設計，甚至還有採用仿舊處理的表殼。在萬元左右的定價，讓天梭表產品研發部門經理也不諱言，目標就是針對年輕族群，將有機會成為新一代的「文青表」。

同樣是復刻主題的還有不少媒體看好的Heritage 1973系列計時碼表，其靈感來自一款品牌在七〇年代所生產的計時碼表，藉此來傳遞天梭表和賽車運動精彩的歷史連結。這款腕表從表殼被暱稱為「鮑魚殼」開始，加上雙色調的表盤配置，同時還使用了自六〇年代便開始使用的穿孔表帶，無處不凸顯了源自賽車運動的精神。不僅如此，Heritage 1973系列還搭載了傳奇的7753計時機芯，所以一出現在活動現場，就獲得了眾人目光。