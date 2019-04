故宮再現傳奇VR藝術體驗特展 奪美GLAMi 獎

2019-04-08 13:05 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



國立故宮博物院今天表示,他們與HTC VIVE Arts團隊合作的「再現傳奇-VR藝術體驗特展」,勇奪美國GLAMi Awards榮譽獎。

故宮表示,GLAMi Awards前身為Best of the Web Awards,由美國「博物館與網路」聯盟(Museums and the Web)設立之博物館科技應用指標性獎項,迄今邁入第23屆。此次獲獎作品為去年故宮與HTC VIVE Arts團隊於北部院區正館210多媒體展間推出之「再現傳奇-VR藝術體驗特展」,展覽期間場場爆滿。