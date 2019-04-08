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好印象完全崩壞！ 10大世界第一 日本人看了都慚愧

饕客驚艷 高雄英迪格請來日本高級料理廚師客座

2019-04-08 13:04經濟日報 記者林政鋒╱即時報導

高雄市區首家國際觀光連鎖飯店英迪格酒店，請來日籍高級料理廚師田中洪志客座，由於田中近40年的料理經驗，曾在日航酒店集團旗下工作，爾後進入日本高級料亭擔任料理長，其手藝引起港都饕客注目。

博是博行銷總經理朱檠說，田中洪志是高雄女婿，5月12日前將英迪格二樓的Wok on the Park以精湛手藝，帶領饕客用美食遊玩日本，主餐網羅阪南市浪花黑牛炙燒握壽司(五貫)、沖繩天然鹽燒午仔魚、名古屋名物炸大蝦、江戶風蒲燒鰻魚飯…等，加上自助餐檯的現煮壽喜燒、天婦羅、壽司、DIY清酒調酒吧等，道道令人垂涎。

這次引進的阪南市浪花黑牛，最具話題的就是養殖方式自然，牛隻在輕鬆自在的環境下生長，因此肉質媲美神戶牛，為了保持最優質的口感，浪花黑牛的培育成本高，不大量外銷，每月產出六頭以內，且僅有一至兩頭外銷到台灣，因此非常珍貴。田中去年曾親自到訪日本牧場探勘，欣賞職人理念，於本次和英迪格酒店的合作當中，特製A4和牛炙燒握壽司要介紹給台灣，由於數量不多，每月限量供應，想吃的饕客千萬要提早預定。

除了東洋美食祭，英迪格行政主廚邱有彬以經典粵菜「稻扎香妃牛」與日本師傅「鬥牛」，滿足喜歡中餐的賓客。相傳百年前至遠地工作的廣東人，想念家鄉菜，便以手邊素材把牛肉用稻草包起來去燜煮，藉以解鄉愁。行政主廚本次將美國特選帶骨牛小排用自製稻草繩綑綁，放入多種中藥材和香料的滷汁中熬煮六小時，上桌時將草繩剪開，馬上香味撲鼻，牛肉入味軟嫩，輕輕一拉就能跟骨頭分離，油脂與瘦肉分布恰到好處。

高雄英迪格強化餐飲市場。
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高雄英迪格請來日本高級料理廚師客座。
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