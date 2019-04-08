男人的夢想！鋼彈GUNDAM與SEIKO聯名合作表款 台灣也買得到惹

2019-04-08 11:22 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



在七、八〇年代伴隨不少男人一路成長的動漫「機動戰士鋼彈（GUNDAM）」今年問世40周年，除了推出不少周邊產品之外，最讓人期待的還是與SEIKO合作的三款限定聯名表款。先前在日本公布消息之外，便引起各方矚目，現在台灣也買得到了！

SEIKO以旗下的Prospex系列潛水表與鋼彈GUNDAM合作推出限量聯名表款，設計主軸以鋼彈40年前系列作品中所登場的地球連邦軍的鋼彈、吉翁公國麾下的量產機薩克、以及夏亞專用薩克等3機體為概念，透過配色的方式呼應各機動戰士特徵。而將在8月才開賣的「鋼彈 RX-78-2」限定表款，以Prospex高規格的LX系列。表款配置有「鋼彈RX-78-2」特有象徵的紅、藍、黃三個顏色，旋轉表圈12點鐘的位置還仿照頭部感應器的經典標識，表殼側面更刻印上機體型號「RX-78-2」、底蓋及表冠則配上地球連邦軍標識等，台灣限量25只。

其次，在四月中旬時SEIKO將會一口氣推出「MS -06S 夏亞專用薩克 」及 「MS -06 量產型薩克 」聯名表款，則是以深受各國專業潛水者喜愛的Prospex Marine Master Professional腕表打造而成。與「鋼彈 RX-78-2」限定表款一樣，以吉翁公國，具代表性的便是吉翁軍的量產機 MS-06 薩克與劇中知名角色「紅色彗星」夏亞為靈感，「夏亞專用薩克」表款呼應紅色機體；「量產機薩克」表款則以軍綠色為主色。而讓人聯想到各機動戰士的彩色強化矽膠表帶上，精心設計了別名「紅色彗星」的夏亞阿茲納布爾個人標誌。兩款腕表將用印記吉翁軍標誌的專屬表盒封裝，各限量50只。