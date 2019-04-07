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CHIN CHIN Weddings攜手麗晶精品 複製名人婚禮服務

2019-04-07 17:55聯合報 記者吳曉涵╱即時報導

近年來充分整合旗下國際精品和晶華酒店資源深耕婚宴市場的麗晶精品，繼推出「麗晶婚禮卡Bliss Card」、「Wedding Salon」之後，近日又攜手知名婚顧CHIN CHIN Weddings & Célébrations合作，打造更多元豐富的一站式服務平台，為準新人們提供更完善的婚禮規劃。

此次雙方的合作，CHIN CHIN Weddings & Célébrations即日起至9月30日將進駐麗晶Wedding Salon，帶來廣受明星藝人所喜愛的婚禮攝影、花藝、喜餅、新秘保養等專案服務，像是台灣知名攝影師鯊魚（Shark Jiang）領軍的婚紗、婚禮攝影品牌SJ Wedding、Joyce Yeh Makeup Artistry新秘造型、Micasa Dolci蜜膳屋甜點店、Dannys Flower婚宴花卉布置等等。此外，更推出婚宴美學講座分享婚宴籌備等資訊，如4月20日的「新秘教你如何在婚禮中完美呈現妝容」與5月25日的「越陳越有fu的婚禮錄影」等，為準新人們提供相關經驗談，更能安心籌備婚禮。

晶華酒店董事總經理吳偉正也期許，CHIN CHIN Weddings & Célébrations的加入能讓婚宴軟體上的服務再升級、創造更高的客戶滿意度，「更將展現出晶華婚宴市場的廣大商機，進而帶入更多未來品牌機會，期許為酒店、各品牌以及合作夥伴創造更好的業績，並打造一個多元豐富的展演平台。」

麗晶精品B1 Wedding Salon VIP尊榮貴賓室。圖／麗晶精品提供
麗晶精品B1 Wedding Salon VIP尊榮貴賓室。圖／麗晶精品提供
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晶華酒店董事總經理吳偉正(左)與CHIN CHIN Wedding創辦人林青蓁(...
晶華酒店董事總經理吳偉正(左)與CHIN CHIN Wedding創辦人林青蓁(右)。圖／麗晶精品提供
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麗晶精品敬邀CHIN CHIN Weddings自3月15日起至9月30日進駐W...
麗晶精品敬邀CHIN CHIN Weddings自3月15日起至9月30日進駐Wedding Salon，攜手打造多元豐富的一站式服務平台。圖／麗晶精品提供
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舒適的空間與頂級專業的夢幻團隊及合作夥伴，提供新人專業細心的婚禮諮詢。圖／麗晶精...
舒適的空間與頂級專業的夢幻團隊及合作夥伴，提供新人專業細心的婚禮諮詢。圖／麗晶精品提供
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