CHIN CHIN Weddings攜手麗晶精品 複製名人婚禮服務

2019-04-07 17:55 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



近年來充分整合旗下國際精品和晶華酒店資源深耕婚宴市場的麗晶精品，繼推出「麗晶婚禮卡Bliss Card」、「Wedding Salon」之後，近日又攜手知名婚顧CHIN CHIN Weddings & Célébrations合作，打造更多元豐富的一站式服務平台，為準新人們提供更完善的婚禮規劃。

此次雙方的合作，CHIN CHIN Weddings & Célébrations即日起至9月30日將進駐麗晶Wedding Salon，帶來廣受明星藝人所喜愛的婚禮攝影、花藝、喜餅、新秘保養等專案服務，像是台灣知名攝影師鯊魚（Shark Jiang）領軍的婚紗、婚禮攝影品牌SJ Wedding、Joyce Yeh Makeup Artistry新秘造型、Micasa Dolci蜜膳屋甜點店、Dannys Flower婚宴花卉布置等等。此外，更推出婚宴美學講座分享婚宴籌備等資訊，如4月20日的「新秘教你如何在婚禮中完美呈現妝容」與5月25日的「越陳越有fu的婚禮錄影」等，為準新人們提供相關經驗談，更能安心籌備婚禮。