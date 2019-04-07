穿他的設計才能入場？Marc Jacobs婚禮讓哈蒂德、凱亞都變時尚帥妹

2019-04-07 15:34 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



時尚設計師Marc Jacobs去年4月在快餐店和當時交往兩年的男友Charly Defrancesco求婚，近日雙方在眾親朋好友的見證下於紐約完婚，兩人身穿深綠色的西裝，搭配出自Prada、MIU MIU設計總監Fabio Zambernardi之手的企鵝別針與婚戒，幸福約定終身！

身為時尚圈交友最廣闊的代表之一，Marc Jacobs的婚禮當然少不了眾星雲集場面。當紅的幾大名模吉吉哈蒂德、貝拉哈蒂德、凱亞葛柏等人都現身獻上祝福，她們不約而同都穿上小馬哥品牌的西裝褲裝化身「時尚帥妹」。哈蒂德姊妹選穿年輕副牌The Marc Jacobs的服裝，而凱亞葛柏則是以Marc Jacobs 2019春夏的oversize寬版西裝登場，這件衣服女神卡卡之前也曾穿過。傳奇超模凱特摩絲、娜歐蜜坎貝兒等人也都沒有缺席，性感女模Emily Ratajkowski的一身黃色深V禮服驚艷四座，吸引了眾多目光。