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穿他的設計才能入場？Marc Jacobs婚禮讓哈蒂德、凱亞都變時尚帥妹

2019-04-07 15:34聯合報 記者吳曉涵╱即時報導

時尚設計師Marc Jacobs去年4月在快餐店和當時交往兩年的男友Charly Defrancesco求婚，近日雙方在眾親朋好友的見證下於紐約完婚，兩人身穿深綠色的西裝，搭配出自Prada、MIU MIU設計總監Fabio Zambernardi之手的企鵝別針與婚戒，幸福約定終身！

身為時尚圈交友最廣闊的代表之一，Marc Jacobs的婚禮當然少不了眾星雲集場面。當紅的幾大名模吉吉哈蒂德、貝拉哈蒂德、凱亞葛柏等人都現身獻上祝福，她們不約而同都穿上小馬哥品牌的西裝褲裝化身「時尚帥妹」。哈蒂德姊妹選穿年輕副牌The Marc Jacobs的服裝，而凱亞葛柏則是以Marc Jacobs 2019春夏的oversize寬版西裝登場，這件衣服女神卡卡之前也曾穿過。傳奇超模凱特摩絲、娜歐蜜坎貝兒等人也都沒有缺席，性感女模Emily Ratajkowski的一身黃色深V禮服驚艷四座，吸引了眾多目光。

Marc Jacobs稍後也在自己的IG上解釋企鵝別針的意義：「企鵝一生只有一個伴侶，是代表忠貞、忠誠的最佳範例。」他也在接受訪問時透露，55歲的他想過不一樣的人生：「坐在家裡看電視、看院子裡的小狗奔跑著」，看來這次他真的是收起玩心，準備迎接平淡安穩的兩人世界。

凱特摩絲。圖／摘自E!
凱特摩絲。圖／摘自E!
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Marc Jacobs也在自己的IG上解釋企鵝別針的意義。圖／摘自IG
Marc Jacobs也在自己的IG上解釋企鵝別針的意義。圖／摘自IG
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時尚設計師Marc Jacobs(右) 與男友Charly Defrancesc...
時尚設計師Marc Jacobs(右) 與男友Charly Defrancesco在紐約完婚。圖／摘自E!
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Erika Jayne也穿Marc Jacobs設計出席。圖／摘自英國鏡報
Erika Jayne也穿Marc Jacobs設計出席。圖／摘自英國鏡報
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哈蒂德姊妹選穿The Marc Jacobs的服裝。圖／摘自英國每日郵報
哈蒂德姊妹選穿The Marc Jacobs的服裝。圖／摘自英國每日郵報
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凱亞葛柏則是以Marc Jacobs 2019春夏的oversize寬版西裝登場...
凱亞葛柏則是以Marc Jacobs 2019春夏的oversize寬版西裝登場。圖／摘自英國每日郵報
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