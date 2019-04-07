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myVideo兒童月推親子方案每月99看到飽 再抽Sony劇院組

2019-04-07 14:13聯合報 記者黃筱晴╱即時報導

OTT影音平台蓬勃發展，加上智慧電視、機上盒也越來越普及，手機加上大螢幕跨屏觀影也成為許多重度追劇族的日常。myVideo觀察，近3年使用大螢幕觀影時數，年年都有近雙倍的成長，加上2017年底與凱擘、台灣大寬頻的獨家合作，更出現有線電視用戶觀看線上影音的時數較行動端用戶高出1倍的有趣現象。

為回饋機上盒用戶，myVideo即日起推出「我最入戲－myVideo陪你每一刻」活動，6月底前不限載具觀看myVideo電影、戲劇、幼兒、動漫等上萬部影音，就有機會獲得市價22,900元的Sony藍光家庭劇院組，凱擘、台灣大寬頻有線電視及數位機上盒用戶，再加碼抽微型投影機與4K大電視。

近期myVideo除了推出票房破億好萊塢強檔《大黃蜂》、《水行俠》，更獨家上架《90分鐘末日倒數》、《霸王別姬》25周年數位修復版，強檔話題與經典不敗都能隨時線上欣賞。另外，myVideo也於4月兒童月推出期間限定破盤優惠「親子99家庭號」方案，4月底前申辦每月只要99元（原價250元，此方案須綁約12個月），只要花近4折的超優惠價格，就可以一整年把myVideo最新電影幼兒動漫影片看到飽。

myVideo近期獨家上架張國榮經典作品《霸王別姬》25周年數位修復版。圖／台灣...
myVideo近期獨家上架張國榮經典作品《霸王別姬》25周年數位修復版。圖／台灣大哥大提供
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myVideo提供有線電視及數位機上盒版，用戶可用大電視輕鬆觀看。圖／台灣大哥大...
myVideo提供有線電視及數位機上盒版，用戶可用大電視輕鬆觀看。圖／台灣大哥大提供
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