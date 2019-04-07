myVideo兒童月推親子方案每月99看到飽 再抽Sony劇院組

2019-04-07 14:13 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



OTT影音平台蓬勃發展，加上智慧電視、機上盒也越來越普及，手機加上大螢幕跨屏觀影也成為許多重度追劇族的日常。myVideo觀察，近3年使用大螢幕觀影時數，年年都有近雙倍的成長，加上2017年底與凱擘、台灣大寬頻的獨家合作，更出現有線電視用戶觀看線上影音的時數較行動端用戶高出1倍的有趣現象。

為回饋機上盒用戶，myVideo即日起推出「我最入戲－myVideo陪你每一刻」活動，6月底前不限載具觀看myVideo電影、戲劇、幼兒、動漫等上萬部影音，就有機會獲得市價22,900元的Sony藍光家庭劇院組，凱擘、台灣大寬頻有線電視及數位機上盒用戶，再加碼抽微型投影機與4K大電視。