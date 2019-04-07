北曲大碗茶重返紅樓 葉怡均周良諺等三代共演

2019-04-07 12:30 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



4月27日至5月5日，別錯過台北曲藝團的「台北大碗茶」系列，該系列2006年起在台北西門紅樓登場，觀眾在古蹟中一面欣賞傳統戲曲一面喝茶賞點心，意趣十足。2016年紅樓因整修暫停兩年，今年觀眾終可重返紅樓。

北曲團長葉怡均指出，這次演出內容特別豐富，包括她改編自格林童話「死神教父」的《想發財的人》；笑談罷工的群口相聲《罷工大吉》，由模仿上將林明、喜劇萌主魏竹嶢、相聲型男洪子晏、周良諺、張彥廷等老、中、青三代同台較勁；還有客家相聲創始人謝小玲等人的《十二生笑》；金鐘獎影帝樊光耀、冷面笑將郭志傑的《論捧逗》等。

此外，大陸「口技」代表性傳承人方浩然也將獻演《百鳥爭鳴》，劇中展現各種鳥兒鳴叫聲，讓人嘆為觀止。以上購票洽兩廳院售票系統。