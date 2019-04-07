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影／人間國寶陳錫煌上戲 劇本源頭來自爸爸李天祿

2019-04-07 12:26聯合報 記者何定照╱即時報導

台灣戲曲中心開辦的「台灣戲曲藝術節」，日前以《當迷霧漸散》開幕獲好評，4月中分別推出布袋戲人間國寶陳錫煌經典作《年羹堯傳奇》及台日樂團合作的《日本雅樂的音樂風情》，不同型態既吸睛，跨越古今台日兩岸的主題敘述，也彷彿台灣歷史縮影。

陳錫煌身為布袋戲大師李天祿之子，由於父親入贅、長子依約須冠母姓，父子也因此莫名疏離，恩怨在電影《紅盒子》等都略有著墨。此次陳錫煌搬演《年羹堯傳奇》，源頭是父親改編自經典小說《清宮秘史》的《清宮三百年》，全劇部分內容竟也與父子倆有所對應。

該劇敘說清代名將年羹堯出生時，因私生子身分被迫與父母分別，歷經波折後與父相認，並訪得名師習藝成一代名將，在班師回朝路上巧遇失散多年的母親，一家團圓。陳錫煌與父親雖未能如劇中歡喜收場，能傳承父親技藝也是美事，劇中並邀歌仔戲名伶王金櫻演唱，陳錫煌甫由台灣戲曲學院畢業的年輕弟子陳冠霖也挑大梁。12日至14日在戲曲中心演出。

同個周末的13、14日，由台灣國樂團與日本公益社團法人「北之台雅樂會」合作的《雅正之樂—日本雅樂的音樂風情》，同在戲曲中心登場，為國人帶來這項2007年獲聯合國教科文組織通過的人類非物質文化遺產。

台灣國樂團說明，雅樂即正樂，在日可上溯奈良時代，除古時歌謠，更包括西元5至9世紀由亞洲大陸傳來的樂舞，其中最著名的「蘭陵王入陣曲」即唐樂，並經林邑傳入日本，本次演出即含管弦及舞樂，舞台上將重演蘭陵王入陣殺敵的英姿。14日場次並由台灣國樂團器樂今年《玉笛飛聲》新秀選拔第一名林佳穎演出。

人間國寶陳錫煌（左）與弟子陳冠霖（右）。中為陳錫煌的日本弟子。記者何定照/攝影
人間國寶陳錫煌（左）與弟子陳冠霖（右）。中為陳錫煌的日本弟子。記者何定照/攝影
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