台灣喊圖書統一定價制多年 構想還躺在文化部

2019-04-07 11:57 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



日本實施圖書統一定價制成效不如預期，文化部去年研議將該制改名「新書售價規範」，規畫新書出版一年內限打9折，不過民間仍未取得共識。文化部次長丁曉菁表示，該案因配套措施牽涉到財政部，但後來內閣又改組，目前討論仍在部內司的層級，草案也尚未敲定。

文化部自前部長龍應台起，就針對圖書統一定價委託研究調查，現任部長鄭麗君上任後除委託調查外，還積極舉行論壇等，邀業者、學者等舉行諮詢會議。支持者認為，書並非一般商品，若有統一定價，長期來看才能照顧上下游生存空間；反對方則以國外經驗為例，指若實施該制，短期內出版業恐立刻倒地，不知多久才能復原。

近來台灣閱讀不振狀況成話題，丁曉菁說，文化部考量若實施「新書售價規範」，一定得降低圖書的衝擊，因此規畫將買書抵稅、出版免營業稅都綁在一起，好讓副作用降到最低。但因後兩者都牽涉財政部，如果部會間沒達成共識，不可能貿然推。