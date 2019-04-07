日本書店沒法進好書？ 她改開二手書店好自在

2019-04-07 11:55 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



台灣出版營業額連兩年微回升，去年來到188.5億，但相關產業仍哀鴻遍野，文化部近年熱議各種協助出版產業措施如「新書售價規範」等也多無下文。著有《一個人開書店》的日本二手書店「烏拉拉」負責人宇田智子和《東京本屋紀事》（以上聯經出版）作家吉井忍，日前分享日本小書店如何因應黯淡書市，提供台灣參考。

日本實施台灣文化部研議定名為「新書售價規範」的圖書統一定價制60年，規定同一新書在書店以統一價格販售，但近14年日本紙本書市直落，檢討統一定價制的聲浪再起。採訪東京10家特色「本屋」（日語的書店）成書的吉井忍說，新書不能打折原本對實體書店是優勢，但網路書店新書免費送到府成趨勢，對實體書店造成很大影響，也使該政策成箭靶。

日本圖書統一定價制原搭配書店若書賣不完，一定期限內可全數退書的配套，希望藉此讓書店可安心出冷門或專業書，也沒發揮預期效果，甚至狀況跟台灣類似。曾在一般書店工作10年的宇田說，日本書市新書量太多，不賣的書在書店照樣很快被淹沒，出版社倉庫有限根本放不下，卻又必須不斷出書來賺現金，這惡性循環讓宇田決定開二手書店。

「我不用一定要賣新書，不管什麼時候的書都可進。」宇田說，過去她在一般書店時，常看到明明是市面上還在流通的書，卻因並非暢銷書等原因進不了，絕版書更不可能放在書店，都讓愛書的她深感痛苦。開了二手書店後，終可跳脫現行規範框架，只要她認為有價值、讀者有需要的書都可進。

吉井也說，她採訪過的獨立書店店長，幾乎都曾任職大書店，深感好書壽命太短，往往在被讀者發現前就被退貨，出版業則因經營困苦，努力規畫諸如如何快速減肥的書好賺錢，導致書市品質下降。面對如此無間悲劇不斷，他們才也和宇田一樣決定自己開書店。

如此小書店多了，也興起一股力量。吉井說，日本許多大書店為提高效率，常用先前銷售紀錄向中盤商表明要進哪些書種，結果進來的自然偏向暢銷書，好書沒法進；或明明是好書，書店三個月期限一到只能退貨。原本嫌小書店進貨量太少、不願進書的大出版社，發現有些書在小書店才能賣，慢慢願跟小書店合作，小出版社更和小書店相互照顧結盟。