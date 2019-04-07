展現當代女性自信風采！Chaumet打造最佳閨蜜Boléro腕表

2019-04-07 10:16 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



高級珠寶品牌Chaumet從自家第一款腕表獲得啟發，為充滿自信的女子們，打造了全新的Boléro腕表，藉以凸顯當代女性的風采。

Chaumet自品牌創辦人為奧古斯塔公主設計的黃金、祖母綠和珍珠錶帶腕表，獲得啟發，進而設計出Boléro系列表款。有著環狀表圈、帶有曲線的表側與極簡表盤，以最純粹的表現手法延伸至18K黃金織帶的手鐲上。具有貼合皮膚的溫順、柔軟度與輕盈感，呈現出品牌最具代表性的工藝技術。保有如同珠寶作品般的細節，如雕刻般的冠冕，或取材自珠寶作品的鉤環設計，經過拋光後有如鏡面一般明亮。同時，為了演繹當代女性的風采，Chaumet還邀集了女演員、女性鋼琴演奏家、首席芭蕾女伶、女室內設計師或是女飛行員，藉由她們從職業的面向，來傳遞Boléro系列腕表的優雅與魅惑感。