展現當代女性自信風采！Chaumet打造最佳閨蜜Boléro腕表
2019-04-07 10:16
聯合報 記者曾智緯
╱即時報導
高級珠寶品牌Chaumet從自家第一款腕表獲得啟發，為充滿自信的女子們，打造了全新的Boléro腕表，藉以凸顯當代女性的風采。
Chaumet自品牌創辦人為奧古斯塔公主設計的黃金、祖母綠和珍珠錶帶腕表，獲得啟發，進而設計出Boléro系列表款。有著環狀表圈、帶有曲線的表側與極簡表盤，以最純粹的表現手法延伸至18K黃金織帶的手鐲上。具有貼合皮膚的溫順、柔軟度與輕盈感，呈現出品牌最具代表性的工藝技術。保有如同珠寶作品般的細節，如雕刻般的冠冕，或取材自珠寶作品的鉤環設計，經過拋光後有如鏡面一般明亮。同時，為了演繹當代女性的風采，Chaumet還邀集了女演員、女性鋼琴演奏家、首席芭蕾女伶、女室內設計師或是女飛行員，藉由她們從職業的面向，來傳遞Boléro系列腕表的優雅與魅惑感。
全新的Boléro系列腕表推出18K黃金和18K玫瑰金的款式，另外還提供了瑞士自動上鍊機械機芯的大型款式以及瑞士石英機芯的小型款式，表盤飾以清亮的白色或視覺上更為醒目的亮黑色澤。同時還推出了18K黃金和18K玫瑰金的珠寶系列，透過金質織帶主題的各種變化，呈現手鐲以和手表相似的扣環為特色，軟戒在細版款式中表現18K黃金的簡潔俐落，在寬版樣式則有著鑽石的高貴優雅。
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