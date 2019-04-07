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Hebe田馥甄美搭Citizen櫻花粉紅金表 粉絲：跪求跟女神戴同款！

2019-04-07 09:05聯合報 記者曾智緯╱即時報導

剛過36歲的文青女神田馥甄Hebe一直以來都是星辰表（Citizen）的最佳代言人，而品牌近日又釋出她配戴全新櫻花粉紅金腕表的形象廣告，清新的魅力，讓粉絲莫不高呼「跪求跟女神戴同款！ 」

剛好來正值櫻花「滿開」的時節，為了呼應這樣的氛圍，Citizen也特別選在這時，推出三款全新的Sakura Pink櫻花粉紅金腕表，並由代言人田馥甄Hebe來演繹，這但有特殊色澤的設計。其中兩款除了擁有品牌專屬色，並搭配上光動能全球電波電波機芯，只要有光源都可以讓手表蓄滿動能。第一款的EC1164-02W腕表，鈦金屬的表殼鍍上獨特的櫻花粉紅金，同時有著酒紅色表盤搭配同色鱷魚皮表帶，而且BLOOM的字樣還隱藏於24小時區的指示，凸顯了設計上巧思。

而由田馥甄Hebe所詮釋的ES9394-56A表款，則以酒桶表殼搭配雪白色表盤，其上配置了活力感的阿拉伯數字時標，以及利用水鑽創造出有如初春融雪般的情景，一樣選用酒紅色的鱷魚皮表帶。值得一提的是，過去櫻花粉紅金的表款都為鈦金屬表殼，而這是首款採用不鏽鋼材質的的表款。第三個光動能FD2064-59A腕表，也選用不鏽鋼材質，同樣鍍上Sakura Pink櫻花粉紅金，具有星期、日期和日夜顯示。雖然功能強大，但不失品牌女表簡約的風格，加上全表都同一色調，十分的柔美。

星辰ES9394-56A腕表，不鏽鋼表殼，全台限量100只，約22,800元。圖...
星辰ES9394-56A腕表，不鏽鋼表殼，全台限量100只，約22,800元。圖／Citizen提供
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星辰表釋出文青女神田馥甄Hebe演繹全新櫻花粉紅金腕表的形象廣告。圖／Citiz...
星辰表釋出文青女神田馥甄Hebe演繹全新櫻花粉紅金腕表的形象廣告。圖／Citizen提供
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星辰FD2064-59A腕表，不鏽鋼表殼，約16,800元。圖／Citizen提...
星辰FD2064-59A腕表，不鏽鋼表殼，約16,800元。圖／Citizen提供
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星辰EC1164-02W腕表，鈦金屬表殼，全台限量100只，約26,900元。圖...
星辰EC1164-02W腕表，鈦金屬表殼，全台限量100只，約26,900元。圖／Citizen提供
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