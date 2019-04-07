寶格麗為B.zero1誕生20周年辦趴 木村光希Kōki、Bella Hadid齊捧場
義大利頂級珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）日前在羅馬為旗下的B.zero1系列誕生20周年舉辦派對，而品牌的代言人和大使們包括了日前曾來台的木村光希Kōki，以及超模Bella Hadid莫不盛裝出席，一同演繹這個系列的強大、無畏、自信、大膽精神。
今年是B.zero1系列推出的第20個年頭，因此BVLGARI特別盛大舉辦派對，並藉由傳奇攝影師Mario Sorrenti的鏡頭，超模Bella Hadid的詮釋下，讓這款歷久不衰的戒指設計，以全新的形象再度展現於世人前。而中國歌手吳亦凡也以男性的角度，搭配了B.zero1系列20周年紀念珠寶，十分帥氣有型。1999年時，當時品牌以古羅馬競技場為靈感，突破珠寶設計的規則，擷取圓形露天劇場的流線幾何造型，創作出B.zero1系列。而至今，BVLGARI已在全球賣出200多萬枚的B.zero1戒指，並曾與雕刻家Anish Kapoor 和已故建築師Zaha Hadid合作推出特別版，奠定這系列屹立不搖的設計典範地位。
因此，為了慶祝B.zero1誕生二十周年，BVLGARI重新發表原版的經典五環戒指，復刻最具創意活力的設計。經過重新詮釋後，紀念款包括以五環白K金材質製成Tubogas戒指，覆蓋密鑲鑽石。還推出1999年的黃金與白K金原始經典版，更有首度採用的玫瑰金。四款設計的戒指內側都刻有「XX 週年紀念」字樣。不只有紀念款，當年與Zaha Hadid合作的樣式，也打造了最新版本，保留了原版玫瑰金B.zero1 Design Legend設計傳奇的造型，再增加黑色或白色陶瓷的內部芯圈；同時推出戒指與墜飾，打造多樣搭配性。玫瑰金手鐲也推出黑色陶瓷款與貴重的密鑲鑽石款，讓全系列品項更齊全。
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