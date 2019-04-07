寶格麗為B.zero1誕生20周年辦趴 木村光希Kōki、Bella Hadid齊捧場

2019-04-07 09:04 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



義大利頂級珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）日前在羅馬為旗下的B.zero1系列誕生20周年舉辦派對，而品牌的代言人和大使們包括了日前曾來台的木村光希Kōki，以及超模Bella Hadid莫不盛裝出席，一同演繹這個系列的強大、無畏、自信、大膽精神。

今年是B.zero1系列推出的第20個年頭，因此BVLGARI特別盛大舉辦派對，並藉由傳奇攝影師Mario Sorrenti的鏡頭，超模Bella Hadid的詮釋下，讓這款歷久不衰的戒指設計，以全新的形象再度展現於世人前。而中國歌手吳亦凡也以男性的角度，搭配了B.zero1系列20周年紀念珠寶，十分帥氣有型。1999年時，當時品牌以古羅馬競技場為靈感，突破珠寶設計的規則，擷取圓形露天劇場的流線幾何造型，創作出B.zero1系列。而至今，BVLGARI已在全球賣出200多萬枚的B.zero1戒指，並曾與雕刻家Anish Kapoor 和已故建築師Zaha Hadid合作推出特別版，奠定這系列屹立不搖的設計典範地位。