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寶格麗為B.zero1誕生20周年辦趴 木村光希Kōki、Bella Hadid齊捧場

2019-04-07 09:04聯合報 記者曾智緯╱即時報導

義大利頂級珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）日前在羅馬為旗下的B.zero1系列誕生20周年舉辦派對，而品牌的代言人和大使們包括了日前曾來台的木村光希Kōki，以及超模Bella Hadid莫不盛裝出席，一同演繹這個系列的強大、無畏、自信、大膽精神。

今年是B.zero1系列推出的第20個年頭，因此BVLGARI特別盛大舉辦派對，並藉由傳奇攝影師Mario Sorrenti的鏡頭，超模Bella Hadid的詮釋下，讓這款歷久不衰的戒指設計，以全新的形象再度展現於世人前。而中國歌手吳亦凡也以男性的角度，搭配了B.zero1系列20周年紀念珠寶，十分帥氣有型。1999年時，當時品牌以古羅馬競技場為靈感，突破珠寶設計的規則，擷取圓形露天劇場的流線幾何造型，創作出B.zero1系列。而至今，BVLGARI已在全球賣出200多萬枚的B.zero1戒指，並曾與雕刻家Anish Kapoor 和已故建築師Zaha Hadid合作推出特別版，奠定這系列屹立不搖的設計典範地位。

因此，為了慶祝B.zero1誕生二十周年，BVLGARI重新發表原版的經典五環戒指，復刻最具創意活力的設計。經過重新詮釋後，紀念款包括以五環白K金材質製成Tubogas戒指，覆蓋密鑲鑽石。還推出1999年的黃金與白K金原始經典版，更有首度採用的玫瑰金。四款設計的戒指內側都刻有「XX 週年紀念」字樣。不只有紀念款，當年與Zaha Hadid合作的樣式，也打造了最新版本，保留了原版玫瑰金B.zero1 Design Legend設計傳奇的造型，再增加黑色或白色陶瓷的內部芯圈；同時推出戒指與墜飾，打造多樣搭配性。玫瑰金手鐲也推出黑色陶瓷款與貴重的密鑲鑽石款，讓全系列品項更齊全。

寶格麗B.zero1系列20週年紀念版白K金鏤空雕刻手環，約13萬1,500元。...
寶格麗B.zero1系列20週年紀念版白K金鏤空雕刻手環，約13萬1,500元。圖／BVLGARI提供
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韓團EXO隊長SUHO金俊勉出席B.zero1 20周年慶祝派對。圖／BVLGA...
韓團EXO隊長SUHO金俊勉出席B.zero1 20周年慶祝派對。圖／BVLGARI提供
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寶格麗B.zero1列20周年紀念版白K金五環鑲鑽戒指，約36萬2,600元。圖...
寶格麗B.zero1列20周年紀念版白K金五環鑲鑽戒指，約36萬2,600元。圖／BVLGARI提供
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寶格麗B.zero1 Design Legend系列玫瑰金黑陶瓷手環，約34萬8...
寶格麗B.zero1 Design Legend系列玫瑰金黑陶瓷手環，約34萬8,500元。圖／BVLGARI提供
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寶格麗代言人Bella Hadid出席B.zero1 20周年慶祝派對。圖／BV...
寶格麗代言人Bella Hadid出席B.zero1 20周年慶祝派對。圖／BVLGARI提供
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寶格麗B.zero1系列20周年紀念版白K金五環戒指，約73,500元。圖／BV...
寶格麗B.zero1系列20周年紀念版白K金五環戒指，約73,500元。圖／BVLGARI提供
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寶格麗代言人木村光希Kōki出席B.zero1 20周年慶祝派對。圖／BVLGA...
寶格麗代言人木村光希Kōki出席B.zero1 20周年慶祝派對。圖／BVLGARI提供
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寶格麗B.zero1 Design Legend系列玫瑰金鑲鑽手環，價格未定。圖...
寶格麗B.zero1 Design Legend系列玫瑰金鑲鑽手環，價格未定。圖／BVLGARI提供
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吳亦凡搭配了寶格麗B.zero1系列20周年系列珠寶。圖／BVLGARI提供
吳亦凡搭配了寶格麗B.zero1系列20周年系列珠寶。圖／BVLGARI提供
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寶格麗B.zero1 Design Legend系列玫瑰金黑陶瓷四環戒指，約78...
寶格麗B.zero1 Design Legend系列玫瑰金黑陶瓷四環戒指，約78,800元。圖／BVLGARI提供
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寶格麗B.zero1系列20周年紀念版玫瑰金鏤空雕刻手環，約12萬3,600元。...
寶格麗B.zero1系列20周年紀念版玫瑰金鏤空雕刻手環，約12萬3,600元。圖／BVLGARI提供
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寶格麗腕表大使Jon Kortajarena出席B.zero1 20周年慶祝派對...
寶格麗腕表大使Jon Kortajarena出席B.zero1 20周年慶祝派對。圖／BVLGARI提供
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寶格麗B.zero1系列20週年紀念版玫瑰金五環戒指，約69,400元。圖／BV...
寶格麗B.zero1系列20週年紀念版玫瑰金五環戒指，約69,400元。圖／BVLGARI提供
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吳亦凡搭配了寶格麗B.zero1系列20周年系列珠寶。圖／BVLGARI提供
吳亦凡搭配了寶格麗B.zero1系列20周年系列珠寶。圖／BVLGARI提供
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傳奇攝影師Mario Sorrenti操刀，Bella Hadid演繹的全新B....
傳奇攝影師Mario Sorrenti操刀，Bella Hadid演繹的全新B.zero1系列形象廣告。圖／BVLGARI提供
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