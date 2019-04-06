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米其林怎麼公佈3次？「1張圖」秒懂2019台北米其林

2019-04-06 18:26聯合報 記者陳睿中╱即時報導

已經於3月27日、4月3日接連公佈部份名單的「2019台北米其林指南」，將於4月10日舉行盛大儀式，正式公佈完整名單。部份民眾有點搞不清楚「3月不是已經宣佈名單了嗎？怎麼又要公佈米其林了？」本次特別以圖表方式，逐一說明本屆米其林的公佈流程，將會一解迷惘。

米其林指南中，針對「美食類」，共有星級美食、必比登推介以及餐盤等3大分類，另外還有以「餐車」圖案代表的街頭小吃。最受人矚目、等級最高的星級美食，代表食物品質特別出色的餐廳，包括食材品質和搭配、烹調技術等細節，皆列為評選標準。三星餐廳，代表「擁有卓越的烹調，值得專程造訪」；二星餐廳，表示「烹調出色，不容錯過」，一星則為「優質烹調，不妨一試」。名單需至4月10日公佈，並會舉行頒獎儀式。

「必比登美食推介餐廳」代表店家供應的料理具備「品質佳、價位親民」的象徵，獲選的標準是烹調手法簡易卻不失精巧，且所提供的三道料理在價位上必須不超過1,300元（2018年標準為1,000元）。

在台灣，必比登分為「餐廳」與「夜市街頭小吃」等兩種分類。今年餐廳的名單共計34間，米其林已於3月27日預先公佈「新進榜」的12間名單，包括阿城鵝肉、阿國切仔麵等店家均順利上榜。剩下22間「蟬聯入榜」的餐廳名單，則是需等至4月10日公佈。而在4月3日，米其林再度以擠牙膏的方式，公佈第二波必比登名單，內容為「夜市街頭小吃」的完整名單，共計有24間入選，包含藍家割包等15間新上榜的店家。

另外在4月10日還會同步公佈的「餐盤」，則是近年新設立的評分標準，代表「評審員萬裡挑一的餐廳，食材新鮮、烹調用心，菜餚美味」，2018年約有70間餐廳獲得餐盤肯定。另外指南中也有刊載「餐車」圖案的街頭小吃店家分類，例如寧夏夜市的圓環邊蚵仔煎，就僅有獲得「街頭小吃」的餐車圖案，但沒有獲得必比登推薦的圖案。

去年米其林直接於2018年3月6日，公佈完整版的「必比登推薦餐廳＋夜市街頭小吃」名單，再於3月14日公佈所有名單。今年則是先於3月27日、4月3日，陸續公佈58家必比登推薦名單中的36間。若是想獲得最完整的必比登名單、摘星名單、餐盤名單，還是得等至4月10日才能揭曉答案。

2019台北米其林指南公佈流程順序。聯合報系／製表
2019台北米其林指南公佈流程順序。聯合報系／製表
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4月3日所公佈的必比登推介夜市街頭小吃名單。聯合報系／製表
4月3日所公佈的必比登推介夜市街頭小吃名單。聯合報系／製表
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2019台北米其林指南預計將於4月10日正式公佈。圖／報系資料照
2019台北米其林指南預計將於4月10日正式公佈。圖／報系資料照
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米其林已於3月27日公佈必比登推介餐廳中的12間新進榜名單。聯合報系／製表
米其林已於3月27日公佈必比登推介餐廳中的12間新進榜名單。聯合報系／製表
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米其林小吃
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