張鈞甯、昆凌都被圈粉 Chloé C包款名人卡司好強大

2019-04-06 17:10 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



Chloé的包款向來帶點隨性，又有點小叛逆，是女孩們的夢幻手袋之一，全新C系列不僅曾擄獲孫芸芸、Ella陳嘉樺和時尚媽咪Melody的心，近期張鈞甯、昆凌、辛芷蕾和劉雯、鄭秀文都紛紛被圈粉，促成C Bag名人圖的超強卡司。

張鈞甯和昆凌都走帥氣風格，昆凌以淺咖啡色的皮革帽飾、皮褲，搭襯同色系Mini Chloé C在巴黎街拍，像時尚大片一樣精采；張鈞甯也耍酷一身黑，身穿皮革外套，一個轉身又帥又美，咖啡色C Bag肩背包成為全身亮點。演出《如懿傳》被譽為第一美的辛芷蕾，有著自在的神采，身穿整套Chloé並且端出搶眼馬甲線，選用漸層款Chloé C Bag雖然撞包鄭秀文和Ella陳嘉樺，仍以波西米亞風格的慵懶氣場展現別具風情的女人味。