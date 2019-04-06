凱特布蘭琪拉著行李箱都像走紅毯 真是母胎巨星

2019-04-06 16:48 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）日前發表全新的Horizon Soft行李箱系列，由吳亦凡和卡莉克勞斯（Karlie Kloss）演繹的形象廣告，著重在此款行李箱的輕盈，而除了兩位代言人，品牌好朋友們也陸續拎著Horizon Soft現身，其中以凱特布蘭琪（Cate Blanchett）的氣場最令人驚豔，拉著行李箱也能走出紅毯般的氣勢，散發天生巨星的風采。

Horizon Soft系列行李箱是以工業風設計見長的Marc Newson所打造，輪廓延續2016年首度推出的Horizon系列，最大不同是拉桿設計在外側，更為簡潔有型，且內裝空間也相對方正，除了凱特．布蘭琪之外，包括艾莉西亞．薇坎德（Alicia Vikander）、蕾雅．瑟杜（Lea Seydoux）、傑登．史密斯（Jaden Smith）都演繹Horizon Soft行李箱的輕便時髦，而情侶檔蘇菲．特納（Sophie Turner）和喬．強納斯（Joe Jonas）更是一前一後拉著Horizon Soft行李箱，放閃「箱」隨。