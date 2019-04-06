凱特布蘭琪拉著行李箱都像走紅毯 真是母胎巨星
路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）日前發表全新的Horizon Soft行李箱系列，由吳亦凡和卡莉克勞斯（Karlie Kloss）演繹的形象廣告，著重在此款行李箱的輕盈，而除了兩位代言人，品牌好朋友們也陸續拎著Horizon Soft現身，其中以凱特布蘭琪（Cate Blanchett）的氣場最令人驚豔，拉著行李箱也能走出紅毯般的氣勢，散發天生巨星的風采。
Horizon Soft系列行李箱是以工業風設計見長的Marc Newson所打造，輪廓延續2016年首度推出的Horizon系列，最大不同是拉桿設計在外側，更為簡潔有型，且內裝空間也相對方正，除了凱特．布蘭琪之外，包括艾莉西亞．薇坎德（Alicia Vikander）、蕾雅．瑟杜（Lea Seydoux）、傑登．史密斯（Jaden Smith）都演繹Horizon Soft行李箱的輕便時髦，而情侶檔蘇菲．特納（Sophie Turner）和喬．強納斯（Joe Jonas）更是一前一後拉著Horizon Soft行李箱，放閃「箱」隨。
設計師Marc Newson表示，身為一個經常旅行的人，他知道可以為行李箱做些什麼改變。從硬殼行李箱延伸而出的軟殼版本，是運用全新研發的彈性熱熔紗線手工3D編織製成，也特別改造重量、容量的實用性，例如登機箱尺寸僅2.9公斤，總共推出黃、橘、麻灰、黑及monogram款式的雙輪針織圓筒行李袋（Rolling Duffle），以及紫紅、麻灰色等四輪針織軟質行李箱（Soft Trolley），再度從品牌的旅行精神出發，帶來潮流新品。
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