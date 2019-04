最後的王族!沙皇御用珠寶商訂製冠冕將登佳士得拍賣

2019-04-06 16:46 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



1904年,年僅22歲的梅克倫堡施威林末代大公弗里德里希法蘭茲四世(Frederick Francis IV, Grand Duke of Mecklenburg- Schwerin)迎娶漢諾威與坎伯蘭的亞歷山德拉公主(Princess Alexandra of Hanover and Cumberland)時,特地向沙皇御用頂級珠寶品牌Fabergé訂製了一款海水藍寶鑽石冠冕送給他的新娘。這頂代表著最後一代德國貴族的冠冕將於5月15日登上佳士得日內瓦的珠寶拍賣,收藏歷史價約700萬元起。

弗里德里希法蘭茲四世是梅克倫堡什未林大公國在19世紀末被德意志帝國併國之前最後的大公。這件向聖彼得堡的Fabergé訂製的冠冕,以勿忘我花(Forget-me-not)和緞帶蝴蝶結象徵永恆真愛,設計更融合丘比特的箭。冠冕共鑲嵌9顆梨形海水藍寶石、古式切割、枕形切割、與玫瑰式切割鑽石。大公母親是俄國沙皇尼古拉一世的孫女的孫女,也是當時有名的Fabergé俄羅斯彩蛋收藏家,她建議兒子向Fabergé訂製禮物。不過訂製的過程往返多次,最終來不及趕上婚禮,所以當時公主配戴的來自娘家皇室的傳統皇冠,婚後才收到這高貴的禮物。