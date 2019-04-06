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最後的王族！沙皇御用珠寶商訂製冠冕將登佳士得拍賣

2019-04-06 16:46聯合報 記者孫曼╱即時報導

1904年，年僅22歲的梅克倫堡施威林末代大公弗里德里希法蘭茲四世（Frederick Francis IV, Grand Duke of Mecklenburg- Schwerin）迎娶漢諾威與坎伯蘭的亞歷山德拉公主（Princess Alexandra of Hanover and Cumberland）時，特地向沙皇御用頂級珠寶品牌Fabergé訂製了一款海水藍寶鑽石冠冕送給他的新娘。這頂代表著最後一代德國貴族的冠冕將於5月15日登上佳士得日內瓦的珠寶拍賣，收藏歷史價約700萬元起。

弗里德里希法蘭茲四世是梅克倫堡什未林大公國在19世紀末被德意志帝國併國之前最後的大公。這件向聖彼得堡的Fabergé訂製的冠冕，以勿忘我花（Forget-me-not）和緞帶蝴蝶結象徵永恆真愛，設計更融合丘比特的箭。冠冕共鑲嵌9顆梨形海水藍寶石、古式切割、枕形切割、與玫瑰式切割鑽石。大公母親是俄國沙皇尼古拉一世的孫女的孫女，也是當時有名的Fabergé俄羅斯彩蛋收藏家，她建議兒子向Fabergé訂製禮物。不過訂製的過程往返多次，最終來不及趕上婚禮，所以當時公主配戴的來自娘家皇室的傳統皇冠，婚後才收到這高貴的禮物。

弗里德里希法蘭茲四世於1918年被迫遜位，同年的俄國大革命也結束了沙皇的統治；一直為沙皇家族製作珠寶的Fabergé家族，珠寶被充公或搶劫、家族展開流亡，結束了這個皇家珠寶傳奇。這個傳奇的俄國珠寶品牌在2009年透過有心人士的奔走才重新被復活。

冠冕以勿忘我花（Forget-me-not）和緞帶蝴蝶結象徵永恆真愛，設計更融合...
冠冕以勿忘我花（Forget-me-not）和緞帶蝴蝶結象徵永恆真愛，設計更融合丘比特的箭。圖／佳士得提供
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曾經是梅克倫堡施威林大公家族藏品的訂製冠冕，共鑲嵌9顆海水藍寶石。圖／佳士得提供
曾經是梅克倫堡施威林大公家族藏品的訂製冠冕，共鑲嵌9顆海水藍寶石。圖／佳士得提供
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Frederick Francis IV, Grand Duke of Meck...
Frederick Francis IV, Grand Duke of Mecklenburg- Schwerin與配戴Fabergé訂製海水藍寶鑽石冠冕的Princess Alexandra of Hanover and Cumberland。圖／佳士得提供
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Princess Alexandra of Hanover and Cumber...
Princess Alexandra of Hanover and Cumberland配戴Fabergé訂製海水藍寶鑽石冠冕。圖／佳士得提供
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Princess Alexandra of Hanover and Cumber...
Princess Alexandra of Hanover and Cumberland配戴Fabergé訂製海水藍寶鑽石冠冕。圖／佳士得提供
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