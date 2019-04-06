親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
清明連假資訊
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

6天2起！寶瓶星號郵輪往日本途中又一男旅客猝死

日職／王柏融第5打席對廖任磊出局 收單場雙安表現

蟬聯必比登推介 海友十全排骨老闆：生意多1、2成

2019-04-06 16:25聯合報 記者魏妤庭╱即時報導

今年《米其林指南》「必比登推介」夜市小吃名單，其中在士林夜市老字號藥燉排骨「海友十全排骨」連續2年入榜。老闆蔡松田坦言，雖說連莊與否無所謂，但公布名單之前難免忐忑不安，再度上榜心情開心，也希望士林夜市有更多店進榜，帶動地方觀光。

海友十全可說是士林夜市中相當知名的藥燉排骨店，已經有40多年歷史，過去原本店址在基河路口，但後來因為拆遷，於是搬到大東路，為了店長長久久，甚至還把房子給買了下來。老闆蔡松田是海友十全第二代，接手已經超過25年，個性相當豪爽的他，用著洪亮又豪邁的聲音，為內用客人帶位、點菜，太太也一同打拚，在內場忙著舀湯放排骨上菜，兩人如此分工合作無間。

店內最招牌就是「十全」系列，而這「十全湯底」雖外面中藥店都可見，但海友十全用15種藥材燉10小時以上，才能有入口醇厚又甘甜滋味，可搭配藥燉排骨、肋排、羊肉、虱目魚等多種選擇，價格相當親民，最低80元起。另有肉燥飯、麵線，搭配著一起吃最對味。

談及獲得《台北米其林指南》「必比登推介」的心情，蔡松田坦言，去年初次得獎的時候相當驚訝，一開始收到恭賀電話時感到不敢置信，因為一直以為米其林與高檔精緻料理畫上等號，沒料想街頭美味也能登上榜單，實在相當開心，可用一字「爽」形容。

但初次拿獎之後，壓力也伴隨而來。蔡松田說，「殊榮在頭上有壓力」，肯定伴隨而來的是責任。因此他比起以前更加注意店內的各種細節，不僅店內裝潢、桌椅到擺設等小細節都開始注意，甚至一度去反問自己「以後藥燉排骨藥怎麼做？」說完便哈哈大笑，但也可從中可看出老闆對品質在意程度。

今年名單出爐前，蔡松田雖看似豁達笑說「其實連莊與否無所謂」，但做足了功課，對考試結果難免會在意，畢竟「被刷掉的感覺很差，難免有些患得患失」，但結果再度上榜，他笑說「該來的還是會來！」此外，他也聊到，去年獲得「必比登推介」後，關注度連帶提升，也帶動生意成長至少1到2成。

這次除了海友十全排骨外，附近還有鍾家原上海生煎包、好朋友涼麵初次入榜。好朋友涼麵不定時休息，如果要前往朝聖品嘗，最好先確定店家有開。

海友十全排骨

地址：台北市士林區大東路49號

電話：02-2888-1959

營業時間：周日到周四14:00~1:00；周五、六14:00~2:00（無特定公休日）

店的外頭可看到許多浸著十全湯底的虱目魚、肋排、排骨。記者魏妤庭／攝影
店的外頭可看到許多浸著十全湯底的虱目魚、肋排、排骨。記者魏妤庭／攝影
分享
海友十全第二代老闆蔡松田與妻子攜手打拚。記者魏妤庭／攝影
海友十全第二代老闆蔡松田與妻子攜手打拚。記者魏妤庭／攝影
分享
海友十全排骨今年第二度入選必比登推介。記者魏妤庭／攝影
海友十全排骨今年第二度入選必比登推介。記者魏妤庭／攝影
分享
海友十全排骨平常就大排長龍，上門品嘗藥燉排骨的客人絡繹不絕。記者魏妤庭／攝影
海友十全排骨平常就大排長龍，上門品嘗藥燉排骨的客人絡繹不絕。記者魏妤庭／攝影
分享

夜市米其林上海
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

張鈞甯、昆凌都被圈粉 Chloé C包款名人卡司好強大

2019-04-06 17:10

超時髦高空酒吧餐廳 CÉ LA VI台灣首店進駐微風南山

2019-04-06 16:50

凱特布蘭琪拉著行李箱都像走紅毯 真是母胎巨星

2019-04-06 16:48

最後的王族！沙皇御用珠寶商訂製冠冕將登佳士得拍賣

2019-04-06 16:46

性感霸氣 今年好像該來件紅色西裝！

2019-04-06 16:40

米其林必比登加持 饒河夜市紅燒牛肉麵牛雜湯、阿國滷味提早賣光光

2019-04-06 16:20

義遊味盡！新竹老爺酒店義大利饗宴 大玩香料遊戲

2019-04-06 13:51

義式就要吃原味 網美打卡「星」據點

2019-04-06 13:44

日本和牛VS.美國極黑牛 頂尖對決

2019-04-06 13:38

居家療癒小物 家事痛苦少一點

2019-04-06 13:33

LV早秋男裝 日本制服與遙控船競賽成為Virgil Abloh的靈光一閃

2019-04-06 11:46

和男友在家約會這樣穿 太妍和劉寅娜《觸及真心》變身花園精靈

2019-04-06 11:17

如果還沒被Virgil Abloh圈粉 是時候成為LV全新Staples系列的頭號粉絲

2019-04-05 23:06

抹茶控看過來！Mister Donut「祇園辻利」抹茶季登場

2019-04-05 19:31

濃郁牽絲起司＋炸雞排！吉豚屋春季新丼飯上桌

2019-04-05 17:10

「住進羅浮宮」成為史上第一人！ 超狂住房體驗僅此一回

2019-04-05 17:09

近期出國玩！ 5大電信漫遊資費優惠整理

2019-04-05 16:07

台隆手創館限量下殺3折起 鑄鐵鍋、黃金滾輪全都有

2019-04-05 16:06

好潮！ 鎮瀾宮和FILA推出大甲媽祖限量聯名表

2019-04-05 13:38

「起司瀑布」拉高牽絲大失控！3家IG起司控愛店曝光

2019-04-05 11:47

廉航大亂鬥！ 不只香草樂桃 捷星也推出促銷機票

2019-04-05 10:10

照片照顧生病父母清糞便 他忽然終於懂尼采

2019-04-05 08:46

用柏拉圖克服恐慌症 哲學教授教你這樣過生活

2019-04-05 08:46

不輸櫻花！ 樂桃整理出日本四大賞花名所

2019-04-05 08:05

飛日本好便宜！ 香草、樂桃都祭出促銷機票

2019-04-05 07:54

寧夏夜市豬肝榮仔連2年上必比登 豬肝湯配肉粽最受歡迎

2019-04-05 00:11

超商冰品戰 首波主打進口貨

2019-04-04 23:23

自動清集塵盒不怕弄髒手！近4萬的iRobot Roomba i7+高貴開賣

2019-04-04 17:43

好市多法式檸檬乳酪可鬆重出江湖！網：比芋頭好吃，希望賣久一點

2019-04-04 16:41

香草航空促銷準備搶購機票！ 飛日本大阪828元起

2019-04-04 16:17

連假休日提案！百貨7大主題展 文青、網美各有據點遊逛

2019-04-04 15:17

爆漿珍珠、巧克力不受控湧出來！玩新竹買伴手禮好療癒

2019-04-04 14:37

清明連假OKmart「大杯美式、拿鐵買2送2」

2019-04-04 14:29

樂桃航空24小時限時促銷 飛日本580元起

2019-04-04 13:32

出遊趣 玩戶外也可以很享受

2019-04-04 13:21

珠寶新品發表 普普、80年代音樂 閃亮登場

2019-04-04 13:12

閃耀春日之美 Hearts on Fire AERIAL高級訂製珠寶全省巡迴

2019-04-04 12:30

寧夏夜市方家雞肉飯躍上米其林 配豆腐、炒青菜最夯

2019-04-04 12:30

「水原牛肋排炸雞」開賣！炸雞買1送1 2人同行再送和牛

2019-04-04 12:21
看更多

熱門文章

赴日注意！4月22日起帶動物產品入境日本 重罰27萬或關3年

2019-04-05 20:30

北捷貼尋人啟事找第100億旅客 網笑翻：變通緝犯了

2019-04-06 13:44

驚魂！遠航昨飛新潟班機冒濃煙 乘客猛咳問「出什麼事」

2019-04-06 11:15

都幾點了！國道唯獨這裡深夜還在「一條紅」

2019-04-05 23:16

05:24屏東發生有感地震 規模4.4

2019-04-06 06:01

美餐飲店賣波霸薯條 朱學恒搖頭：以為特級廚師小當家？

2019-04-06 08:25

下周三變天！ 吳德榮：下周五影響範圍擴大

2019-04-06 07:14

可怕！一張圖看明起三天西部空氣有多髒

2019-04-05 21:29

少女情欲╱自白：其實我從13歲就開始自慰

2019-04-06 15:33

連假第3天國道疏運7路段 估午後塞到晚上

2019-04-05 21:24

花大錢遊撒哈拉遇雪取消 損失2天團客怒提告

2019-04-06 11:25

摘海芋少做一件事恐就不浪漫了 醫師提醒預防中毒

2019-04-06 13:14

迎台灣地表最大遷移活動的媽祖遶境 台鐵明天加開車次

2019-04-06 08:05

「薪資不符期望」 出版傳播不動產業離職率高

2019-04-06 09:31

每日星座運勢／水瓶快樂日適合分享 有機會拓人脈

2019-04-06 00:00

北返車潮湧現！ 國1彰化到西螺現在一路「紅」

2019-04-05 18:42

夏天感覺又來了！周日到下周二 全台高溫飆破30度

2019-04-05 18:56

和男友在家約會這樣穿 太妍和劉寅娜《觸及真心》變身花園精靈

2019-04-06 11:17

機場最萌不速之客！4狗逛桃機 國外有北極熊、袋鼠、海豹

2019-04-05 20:05

健康你我他／每天空口咬合 乾隆護牙祕訣

2019-04-06 00:46

清明節連假人潮湧入 台東多處省道路段大塞如停車場

2019-04-05 20:33

你可能吃下哪些海洋垃圾 兩張圖令人超震驚

2019-04-05 18:02

清明連假掃墓登山健行 小心這隻小紅蟲

2019-04-05 19:20

準備跟著大甲媽白沙屯媽遶境嗎？ 未來一周天氣看這

2019-04-06 09:26

不再視為禁忌 人類遺骸首度列入文資法

2019-04-05 22:38

國1紫爆！ 國5北上雪隧回堵2公里

2019-04-06 11:28

出遊北返車潮將湧入國道 預期壅塞路段有這些

2019-04-06 07:44

體脂計地雷動作！醫生提醒：腳皮厚、腳濕量不準

2019-04-06 11:38

熱得像夏天！ 鄭明典提醒：多喝水別中暑了

2019-04-06 08:53

殘酷事實！逗喵星人沒反應不是聽不懂而是懶得理

2019-04-05 18:46

紅酒配牛肉恐有3大壞處！營養師：腸胃不好應避免

2019-04-06 13:31

如果還沒被Virgil Abloh圈粉 是時候成為LV全新Staples系列的頭號粉絲

2019-04-05 23:06

補眠錯了嗎？ 醫：愈補愈難眠

2019-04-06 00:46

加油趁現在！下周油價估漲0.1～0.3元

2019-04-06 05:59

71歲前空廚中風後失智 太太用這種方法幫他找回自信

2019-04-06 14:49

小林滅村10年 學者：山區保命「見水生變、聞風而逃」

2019-04-05 18:38

馬戲表演時遭獅子攻擊咬手臂 馴獸師：信獅子多過信人

2019-04-05 20:30

快戴口罩！全台空品唯獨這裡正「紅害」

2019-04-06 14:48

民航特考 新增飛航、適航檢查員類科

2019-04-05 23:06

國5已爆塞！車潮湧向市區用餐防癱瘓交通 警站崗備戰

2019-04-06 17:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top