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米其林必比登推介饒河夜市

2019-04-06 16:20聯合報 記者張芳瑜╱即時報導

最新米其林必比登24家「夜市小吃」名單公布，「饒河街觀光夜市」就占了四間，其中紅燒牛肉麵牛雜湯、阿國滷味新進榜，吸引不少民眾上門；陳董藥燉排骨、陳董藥燉排骨則連莊入選，在平日晚間依舊大排長龍，座無虛席。

觀光人潮眾多的饒河夜市，在靠近塔悠路的這端，有一家沒有店名，招牌只有卡通「牛」圖案、並寫著「紅燒牛肉麵牛雜湯」的攤位，62歲老闆黃正良已默默經營30多年，招牌的牛雜湯和乾拌麵，被米其林評為「好滋味都令人無法忘懷」。老顧客絡繹不絕，乾拌麵一碗一碗的接著煮，而被點名上榜的牛雜湯不到晚上8點就賣光光，老闆黃正良笑說，突然被通知，早知道就多準備一點！

被列入米其林必比登推介名單中，老闆黃正良說「榮譽背後是一種責任！」隨後幽默地補上一句，你們年輕人不懂啦！因為熱愛下廚、加上愛吃牛，他認為，煮出美食就是最快樂的事。攤位除了招牌上的牛雜，牛肉湯裡則選用口感好的牛腱部位，湯頭則是要燉上十幾個小時才能上桌。黃正良透露，還有牛筋麵，常吃的老顧客都知道，若是不吃牛的，還有乾拌麵、麻醬麵可選。雖然攤位座位不多，但來吃的幾乎都是老主顧，好吃、料實在，夜市裡熟悉的味道，一吃就是好幾年。

另一家同樣新上榜的「阿國滷味」，則被推薦鴨翅、脆腸、甜玉米筍。在饒河夜市靠近松山路的這端，經營20多年，平時生意就不錯，列入推介名單後，更吸引消費者慕名而來，各式滷味中最熱賣的鴨翅也提早銷售一空。店員表示，鴨舌、鴨翅、脆腸，還有夏天限定的年糕，都是店裡的人氣招牌。

「紅燒牛肉麵牛雜湯」

地址：台北市松山區饒河街近塔悠路口

營業時間：下午4:30-00:30(週二例休、除夕、清明休)

「阿國滷味」

地址：台北市松山區八德路四段757號

營業時間：下午4:30-23:00(週一例休)

招牌「乾拌麵」售價40元。記者張芳瑜／攝影
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除牛肉之外也有其他口味可選。記者張芳瑜／攝影
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「紅燒牛肉麵牛雜湯」招牌牛腱部位。記者張芳瑜／攝影
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饒河街觀光夜市吸引大批觀光人潮。記者張芳瑜／攝影
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牛肉麵有4~5塊牛腱，售價100元。記者張芳瑜／攝影
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「阿國滷味」吸引民眾慕名而來。記者張芳瑜／攝影
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「紅燒牛肉麵牛雜湯」老闆黃正良。記者張芳瑜／攝影
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攤位上有多種小菜選擇。記者張芳瑜／攝影
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「紅燒牛肉麵牛雜湯」攤位。記者張芳瑜／攝影
「紅燒牛肉麵牛雜湯」攤位。記者張芳瑜／攝影
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夜市米其林北市
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