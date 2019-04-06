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義遊味盡！新竹老爺酒店義大利饗宴 大玩香料遊戲

2019-04-06 13:51聯合晚報 文/李珣瑛

2019義遊．味盡菜色。 圖／新竹老爺酒店Le café自助餐廳提供
2019義遊．味盡菜色。 圖／新竹老爺酒店Le café自助餐廳提供
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ciao（您好）！新竹老爺酒店Le cafe自助餐廳推出「義遊．味盡」義大利風情饗宴，以道地的義大利美食在4月天向饕客們問候。豐富色彩的食材、帶點微酸微辣的特色醬汁、現烤出爐的PIZZA滋滋作響、還有主廚純手工義式香腸等道地的義大利美食。

「義遊．味盡」義大利風情饗宴即日起至4月28日止，享用平、假日自助午或晚餐，除了品嚐義式佳餚，還有機會抽中「義國夜未眠－咖啡好禮三重奏」（包含義大利經典摩卡壺、手搖磨豆機、義大利金杯咖啡豆，另外，在最後一周加碼進行神秘好禮抽獎活動。

義大利國土南北狹長，位處歐洲大陸南端，三面環海，北面緊鄰阿爾卑斯山，提供義大利料理豐富發展的良好條件。創造了「慢食文化」的義大利，體現了飲食即為生活的態度，這種由義大利人開始倡導的飲食文化，重視不同土地種植出來的食物原味，並從食物了解當地文化。

2019義遊．味盡菜色中的義大利麵。 圖／新竹老爺酒店Le café自助餐廳提供
2019義遊．味盡菜色中的義大利麵。 圖／新竹老爺酒店Le café自助餐廳提供
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義大利料理講求原汁原味，習慣以蔬果、香料搭配新鮮的食材，烹調出天然的食物鮮甜，例如料理中常使用的番茄、洋蔥、大蒜，以及各式各樣的香草，如羅勒、奧勒岡、迷迭香等等，都為食材做了最完美的調味與融合，也因此擁有「西餐之母」的美譽！主廚選擇義大利南方的料理為主軸，以海鮮、番茄、香料、大蒜及橄欖油為基調，口味偏重但不顯油膩，因此鮮美的海產料理以及口味多變的披薩，就是南義最具代表性的經典料理。

西餐主廚鄭文彬表示，豐富菜色包含：深受國人喜愛的披薩，餅皮都是純手工製作，現擀現做的餅皮富有嚼勁，其中「瑪格莉特披薩」選用紅番茄、白色莫札瑞拉乳酪、綠色羅勒葉代表義大利國旗三色，可以說是經典中的經典。

2019義遊．味盡菜色中的披薩。 圖／新竹老爺酒店Le café自助餐廳提供
2019義遊．味盡菜色中的披薩。 圖／新竹老爺酒店Le café自助餐廳提供
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碳烤海鮮 酸辣醬汁開胃

「卡布里島碳烤海鮮」採用甜美可口的鮮蝦、鮭魚、比目魚、螃蟹等等豐富海鮮，與淋上酸辣醬汁的烤小卷，莫不讓人食指大動。另外尚有「佛羅倫斯菠菜起司麵餃」、「手工義式香腸」等，吃飽喝足後，別忘了品嘗最具有代表性的甜點「提拉米蘇」，表層是微苦的巧克力粉，搭配綿密奶油，苦中帶甜，讓人欲罷不能！

許多人對義大利冰淇淋念念不忘，最大特色在於乳脂肪含量低，不添加任何人工添加物及鮮乳油，低熱量對身體更無負擔，最特別的是水果口味冰淇淋，不但真材實料，口味眾多，滑入舌尖的觸感更是輕柔可口！

2019義遊．味盡菜色中的青醬麵。 圖／新竹老爺酒店Le café自助餐廳提供
2019義遊．味盡菜色中的青醬麵。 圖／新竹老爺酒店Le café自助餐廳提供
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新竹冠軍米 做義式冰淇淋

Le cafe自助餐廳這次美食節，特別引進「塔拉朵義式冰淇淋」，讓更多國人能夠一探義式冰淇淋的奇妙滋味。塔拉朵義式冰淇淋精選台灣特色農產品，製作出獨一無二義式冰淇淋。其中最接地氣的口味「新竹好米冰淇淋」，使用新竹莊正燈冠軍香米，以及南屯老街米麩製成濃厚米香口感又富含濃濃古早味，而「紅心芭樂冰淇淋」選用彰化員林旁邊的小鄉鎮「社頭」所產的紅心芭樂，口感鬆軟，層層綿密。

2019義遊．味盡菜色中的手工義式香腸。 圖／新竹老爺酒店Le café自助餐廳...
2019義遊．味盡菜色中的手工義式香腸。 圖／新竹老爺酒店Le café自助餐廳提供
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2019義遊．味盡菜色中的拿坡里杏仁派。 圖／新竹老爺酒店Le café自助餐廳...
2019義遊．味盡菜色中的拿坡里杏仁派。 圖／新竹老爺酒店Le café自助餐廳提供
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哪裡吃

新竹老爺酒店Le cafe自助餐廳

地址：新竹市東區光復路一段227號

電話：(03)563-1285轉352

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