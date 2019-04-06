LV早秋男裝 日本制服與遙控船競賽成為Virgil Abloh的靈光一閃

2019-04-06 11:46 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



男裝藝術總監Virgil Abloh入主路易威登後的作品，次次表現亮眼，早秋以日本制服做為靈感打造，並且延續春夏季，將一個男孩從嬰孩、青少年以至成年的生命歷程，轉化到早秋成為學校運動服的概念。

連帽外套、大型風衣，都是早秋系列的重點單品，襯衫部分則是相當趣味的在領尖做斜角裁切，此外，也延續西裝外套搭襯肩上吊帶的疊穿概念，以手袋混合服裝的Accessomorphosis設計仍在本季大衣、服裝有多樣化的表現，來自accessories（配飾）與compressomorphosis（壓縮形態）字元的拼接，指附有可收納袋、可完全壓縮以便旅行收納的服裝。

而東京文化是早秋男裝的主題，運用日本工裝或制服的剪裁概念，將藍色、螢光等元素融入，青少年的體育服裝，也成為服裝輪廓的靈感，灰褐色狐狸毛皮飛行員外套，是奢華材質和庶民生活碰撞的火花；此外，配件是Virgil Abloh的強項，他將遙控船競賽外套特有的多重徽章裝飾風衣、襯衫與T恤之外，也打造Keepall包款以及粉筆袋等包款，鮮亮黃色底圖、黑色vuitton字樣的變款，醒目而搶眼，此外還有迷你斜背包、背包款式，都表現了極限運動之美。