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LV早秋男裝 日本制服與遙控船競賽成為Virgil Abloh的靈光一閃

2019-04-06 11:46聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

男裝藝術總監Virgil Abloh入主路易威登後的作品，次次表現亮眼，早秋以日本制服做為靈感打造，並且延續春夏季，將一個男孩從嬰孩、青少年以至成年的生命歷程，轉化到早秋成為學校運動服的概念。

連帽外套、大型風衣，都是早秋系列的重點單品，襯衫部分則是相當趣味的在領尖做斜角裁切，此外，也延續西裝外套搭襯肩上吊帶的疊穿概念，以手袋混合服裝的Accessomorphosis設計仍在本季大衣、服裝有多樣化的表現，來自accessories（配飾）與compressomorphosis（壓縮形態）字元的拼接，指附有可收納袋、可完全壓縮以便旅行收納的服裝。

而東京文化是早秋男裝的主題，運用日本工裝或制服的剪裁概念，將藍色、螢光等元素融入，青少年的體育服裝，也成為服裝輪廓的靈感，灰褐色狐狸毛皮飛行員外套，是奢華材質和庶民生活碰撞的火花；此外，配件是Virgil Abloh的強項，他將遙控船競賽外套特有的多重徽章裝飾風衣、襯衫與T恤之外，也打造Keepall包款以及粉筆袋等包款，鮮亮黃色底圖、黑色vuitton字樣的變款，醒目而搶眼，此外還有迷你斜背包、背包款式，都表現了極限運動之美。

除了以鮮黃底vuitton字樣做設計，還有海軍藍、赭黃與紫色的monogram丹寧布壓紋包款，少見的帶灰飽和紫色，有讓人眼睛一亮的張力，扁平手提包、斜背郵差包則源於家用手提袋的形貌。鞋履部分混合登山與運動鞋的元素，設計為駝色正絨皮革的工作靴款，運動鞋以鴕鳥、鱷魚等異國風情的皮革處理，正式皮鞋則搭配螢光細節注入運動風，也呼應了服裝中源於日本制服的靈感。

2019早秋男裝出現別緻而醒目的紫色。圖／LV提供
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男裝藝術總監Virgil Abloh以濃厚的日本文化打造早秋系列。圖／LV提供
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看似簡單的西裝，其實寫滿了句句標語作為裝飾。圖／LV提供
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風衣上的品牌符號與標章，靈感來自遙控船和日文字形。圖／LV提供
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Accessomorphosis的手袋混合服裝設計，也是早秋重點之一。圖／LV提...
Accessomorphosis的手袋混合服裝設計，也是早秋重點之一。圖／LV提供
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赭黃與紫色是早秋男裝的搶眼色彩。圖／LV提供
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流行的格紋圖樣，搭配以開衩褲腳為標誌設計的工作褲。圖／LV提供
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多樣尺寸的扁平手提包是早秋重點單品。圖／LV提供
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