和男友在家約會這樣穿 太妍和劉寅娜《觸及真心》變身花園精靈

2019-04-06 11:17 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



甫下檔的韓劇《觸及真心》甜度破表，讓戲迷激動「請李棟旭、劉寅娜就地結婚」，而劉寅娜也依照劇中的女明星人設，有換不完的造型，第10集上演第1次邀請男友回家的戲碼，她穿了針織女王Sonia Rykiel的立體雕花毛衣，春日小清新的甜度正好收服男友的心。

劉寅娜在戲中的Sonia Rykiel立體針織雕花上衣，在台灣由MINOSHIN（美之心）代理，像是湛藍天空搭襯搖曳黃色小花的風景畫，作工精細，融合了螺紋、網眼及立體針織雕花等元素，繁瑣工序壘砌但不顯臃腫，背後開扣的巧思賦予穿搭更多可能，也帶來細節變化。