和男友在家約會這樣穿 太妍和劉寅娜《觸及真心》變身花園精靈
甫下檔的韓劇《觸及真心》甜度破表，讓戲迷激動「請李棟旭、劉寅娜就地結婚」，而劉寅娜也依照劇中的女明星人設，有換不完的造型，第10集上演第1次邀請男友回家的戲碼，她穿了針織女王Sonia Rykiel的立體雕花毛衣，春日小清新的甜度正好收服男友的心。
劉寅娜在戲中的Sonia Rykiel立體針織雕花上衣，在台灣由MINOSHIN（美之心）代理，像是湛藍天空搭襯搖曳黃色小花的風景畫，作工精細，融合了螺紋、網眼及立體針織雕花等元素，繁瑣工序壘砌但不顯臃腫，背後開扣的巧思賦予穿搭更多可能，也帶來細節變化。
此外，「少女時代」太妍也穿了Sonia Rykiel立體針織背心登上韓版《NYLON》雜誌3月號，她脫俗的妝容和白皙的肌膚，完全展現她超愛宅在家，與世隔絕的空靈感。內容以「若這個春天與太妍一起」為主題，包括她身穿薄荷淡綠色長裙、烏干紗材質或有花朵細節等服裝，化身春日精靈，太妍在訪談中提到自己以身為宅女出名，但在2019年會多出門，也帶著相機隨時可以拍照和粉絲分享，她也暢談在倫敦旅行時，因為2018年度色是紫外光（Ultra Vilolet），因而買了紫色的唇膏和眼影，但平常根本沒辦法搽出門，只好把這些彩妝供在家裡成為紀念品的女孩行徑。
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