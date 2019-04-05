如果還沒被Virgil Abloh圈粉 是時候成為LV全新Staples系列的頭號粉絲

2019-04-05 23:06 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



2013年創立Off-White，2018年3月擔綱路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）男裝藝術總監，Virgil Abloh從來不缺話題，從發表2019路易威登春夏男裝至今，每次出手都令人驚豔，跟隨2019早秋男裝在曼谷同步發表的全新「Staples（釘書針）」系列，更令人感受到他敏銳的市場性與極簡約的美感，每一件都讓人眼睛一亮，即使設計概念是簡單的「衣櫃裡的必備基本款」。

正因為是基本款，緊扣著「Staples（釘書針）」命名的核心精神，透過訂書針的彎曲、釘合，可以讓兩個不相干的元件密接在一起，Staples系列也被賦予可以和其他服裝自由搭配的使命。包括帽T、丹寧褲、丹寧外套、白襯衫、T恤、駝色大衣……等，為了達成雋永、實穿、易搭以及精品必備的工藝與設計，也透過每一件單品宣揚了Virgil Abloh的功力與巧思。在材質上，Staples系列以頂級棉布、羊絨、丹寧、皮革材質打造，著重剪裁，色彩維持中性的米白、灰褐、灰、藍和黑色，而每件服裝都隱藏了Virgil Abloh演繹的路易威登4個細節或經典，這也是最令人玩味之處，並且讓基本款變得出眾不凡。