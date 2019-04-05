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太強大！營造老闆「撩落去」 百日考上土木技師

如果還沒被Virgil Abloh圈粉 是時候成為LV全新Staples系列的頭號粉絲

2019-04-05 23:06聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

2013年創立Off-White，2018年3月擔綱路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）男裝藝術總監，Virgil Abloh從來不缺話題，從發表2019路易威登春夏男裝至今，每次出手都令人驚豔，跟隨2019早秋男裝在曼谷同步發表的全新「Staples（釘書針）」系列，更令人感受到他敏銳的市場性與極簡約的美感，每一件都讓人眼睛一亮，即使設計概念是簡單的「衣櫃裡的必備基本款」。

正因為是基本款，緊扣著「Staples（釘書針）」命名的核心精神，透過訂書針的彎曲、釘合，可以讓兩個不相干的元件密接在一起，Staples系列也被賦予可以和其他服裝自由搭配的使命。包括帽T、丹寧褲、丹寧外套、白襯衫、T恤、駝色大衣……等，為了達成雋永、實穿、易搭以及精品必備的工藝與設計，也透過每一件單品宣揚了Virgil Abloh的功力與巧思。在材質上，Staples系列以頂級棉布、羊絨、丹寧、皮革材質打造，著重剪裁，色彩維持中性的米白、灰褐、灰、藍和黑色，而每件服裝都隱藏了Virgil Abloh演繹的路易威登4個細節或經典，這也是最令人玩味之處，並且讓基本款變得出眾不凡。

其一，以手袋上經典皮革製成的三角形標籤作為縫邊裝飾，呼應路易威登的皮具及包款歷史；其二是將衣服的洗標變身為時髦設計細節，扣在登山釦上，每張標籤上都有圖像呈現的摺疊收納方式，可以藏進白襯衫口袋只露出LOUIS VUITTON字樣，或是隨意露出成為設計巧思，展現Virgil Abloh恰到好處的幽默感；第三項是仿釘書針的金屬釘釦，用以標誌出於Staples系列；第四項細節則依隨每一樣單品而有所不同，可能是反繡的LOUIS VUITTON字，透過鏡中自拍剛好又變成正面字體，用以呼應社群時代，這也是Virgil Abloh在每一件衣服埋伏的尋寶樂趣。Staples系列的首部曲，預計在5月份上市，未來也會跟著早春、早秋季度發表，不僅適合男性購買，服裝本身也有說服力讓女生掏錢，開心地演繹穿上男友衣服的時髦感。

皮革縫片上的訂書針金屬釘片、牛仔褲口袋以及棉衫下襬的摺疊收納標籤，都讓Stapl...
皮革縫片上的訂書針金屬釘片、牛仔褲口袋以及棉衫下襬的摺疊收納標籤，都讓Staples系列增添設計感。圖／LV提供
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反繡的LOUIS VUITTON字樣，若透過自拍鏡面的反攝效果，就會成為正面字體...
反繡的LOUIS VUITTON字樣，若透過自拍鏡面的反攝效果，就會成為正面字體，充分顯現Staples系列呼應社群時代的敏銳度。記者楊詩涵／攝影
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駝色大衣的趣味藏在右側第2顆鈕扣的縫線，是以LV字樣繡成。圖／皆LV提供
駝色大衣的趣味藏在右側第2顆鈕扣的縫線，是以LV字樣繡成。圖／皆LV提供
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衣櫃裡的必備基本款，是Staples系列的初心設計。圖／LV提供
衣櫃裡的必備基本款，是Staples系列的初心設計。圖／LV提供
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延續春夏季的口袋與服裝結合元素，讓Staples系列有著幽微的季節感。圖／LV提...
延續春夏季的口袋與服裝結合元素，讓Staples系列有著幽微的季節感。圖／LV提供
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Staples系列的手套，也有路易威登包款上的經典皮革製成的三角形標籤作為縫邊裝...
Staples系列的手套，也有路易威登包款上的經典皮革製成的三角形標籤作為縫邊裝飾。圖／LV提供
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每一件看似簡單的Staples系列單品，都可以在細節處找到精緻的小趣味。圖／LV...
每一件看似簡單的Staples系列單品，都可以在細節處找到精緻的小趣味。圖／LV提供
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