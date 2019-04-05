連假逛百貨 展覽造景拍不完

2019-04-05 23:20 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ／專題報導



新光三越台北站前店奇幻童話氣球展的「瘋狂下午茶區」。 圖／新光三越提供 分享 facebook

4月連假期間，百貨商場推出不少有趣的展覽或主題裝置，趁著假期輕鬆逛展拍照去！

橫浪修攝影展@新光三越台北A9店

橫浪修Osamu Yokonami攝影展，正在新光三越台北信義新天地A9推出。 圖／新光三越提供 分享 facebook

日本「空氣感療癒影像大師」橫浪修Osamu Yokonami參加新光三越國際攝影聯展，帶來充滿療癒力的代表作「1000 Children」以及「Assembly」系列來台；「1000 Children」系列中每個穿著校服的小女孩，努力用肩膀夾著水果的表情，肯定讓你直呼好可愛。

現場也有拍照區，擺出蘋果、水蜜桃、楊桃三種水果，讓觀賞者擺出「1000 Children」招牌動作留影，讓觀者與作品產生互動。

南西復古冰菓室@新光三越台北南西店

新光三越台北南西店一館大門口設置「南西復古冰菓室」。 圖／新光三越提供 分享 facebook

天氣漸漸回暖，新光三越台北南西店「南西復古冰菓室」開張啦，即日起至4/24在一館大門口推出復古冰菓室拍照裝置，除了可盡情拍復古風美照外，連假期間只要在南西復古冰菓室內拍照並上傳至新光三越台北南西店粉絲專頁，並標記#新光三越台北南西店#南西復古冰菓室，就有機會獲得超人氣嘎哩嘎哩君冰棒，度過涼爽的復古冰菓室時光。

奇幻童話氣球展@新光三越台北站前店

新光三越台北站前店奇幻童話氣球展的「迷幻花園」。 圖／新光三越提供 分享 facebook

新光三越台北站前店即日起至5/12於13F活動會館，推出氣球展3.0「花痴，美你的事─奇幻童話氣球展」，以「童話X氣球」兩大夢幻元素為發想，將愛麗絲夢遊仙境搬到台北站前店。

展區以近萬顆氣球打造4個主題區，包括必拍氣球「秘密隧道」、巨型玫瑰花叢的「迷幻花園」、夢幻少女心的「瘋狂下午茶區」、超過3米巨大愛麗絲現身的「王后的挑戰」等展區，還有撲克牌士兵、柴郡貓等角色，凡分享指定貼文即可免費入場。

北海道美食展@SOGO台北忠孝館

SOGO台北忠孝館北海道美食展人氣海鮮便當。 攝影／警長 分享 facebook

百貨日本展始祖與強者當屬SOGO，忠孝館即日起至4/9推出的春季北海道展，匯集了日本各地共91家人氣美食及經典工藝品參展，其中有20家初次來台，包括初登場的初登場的BAKE DE ARLES巨大泡芙、使用紅玉及富士蘋果散發迷人蘋果香氣的Komamo蘋果派等，可別錯過這難得補貨的機會。

麗莎和卡斯柏繪本特展@SOGO復興館

SOGO復興館推出麗莎和卡斯柏繪本世界20th特展。 圖／SOGO提供 分享 facebook

SOGO復興館歐洲周4/17前在9樓中庭推出「麗莎和卡斯柏Gaspard et Lisa繪本世界20th特展」，這回除了帶來與Hello Kitty聯名商品外，連假期間也是一波波，於FB及IG按讚打卡即贈明信片，現場療癒的氛圍相當適合與麗莎、卡斯柏來張可愛合照。

粉紅豬小妹@Global Mall

Global Mall新北中和店推出粉紅豬小妹展。 圖／Global Mall提供 分享 facebook

Global Mall推出粉紅豬小妹巡迴展，首場（即日起至4/16）在新北中和登場，之後接著巡迴桃園A8及林口A9(4/17至5/1)、屏東市及新左營車站(5/3至5/15)。

林口A9店則推出「水豚君の甜蜜約會」特展，將台灣在地特色像是九份風情、珍珠奶茶與水豚君萌萌身影融合，除了適合打卡拍照，還有期間限定獨家商品。

101 Dream Garden@台北101購物中心

台北101購物中心在4F都會廣場打造夢幻花園101 Dream Garden。 圖／台北101提供 分享 facebook

在台北101購物中心也有一座歐式花園，台北101在4F都會廣場打造浪漫皇家夢幻花園101 Dream Garden，歐式古典庭園設計，在中庭搭建挑高穿透式大型攀藤花藝涼亭與古典噴水池，綠色草皮與綠雕座椅以及美麗花草外，還有可愛的小動物穿梭其中。

繽紛浪漫花季@BELLAVITA寶麗廣塲

BELLAVITA寶麗廣塲，中庭廣場變身繽紛浪漫花園。 圖／BELLAVITA提供 分享 facebook

在台北信義區也可以賞花，特定季節與節日總會換上主題造景布置的BELLAVITA寶麗廣塲，總是能攻佔IG網美的版面。

BELLAVITA寶麗廣塲這回打造出百花齊放的春天花園，讓節奏快速的信義區多了個可以親近大自然的空間，勢必又將吸引愛拍照的民眾，前往賞花拍一波美照。