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抹茶控看過來！Mister Donut「祇園辻利」抹茶季登場

2019-04-05 19:31聯合報 記者張芳瑜╱即時報導

抹茶的濃郁大人味，一直是「抹茶控」最愛的系列。Mister Donut看準抹茶季連續三年持續成長，今年與曾被日本譽為夢幻逸品的京都百年品牌「祇園辻利」共同研發監修，使用一番摘茶葉、不添加任何色素或香料，將經典抹茶味融入各式甜甜圈。4/5起，開賣六款獨家抹茶甜甜圈，每一款都吃得到日本正宗濃厚抹茶香與160年老店精神。

京都百年名店「祇園辻利」的抹茶，嚴選每年春天第一摘的鮮嫩茶葉，製程則以石臼工法低溫研磨，一小時只能研磨出40克，將珍貴抹茶製成六款獨家抹茶甜甜圈，其中抹茶天使波堤、抹茶天使法蘭奇、抹茶歐菲香、抹茶紅豆巧貝是台灣限定推出，雙層抹茶波堤、天使紅豆抹茶波堤與日本同步推出，無論是結合Mister Donut經典鮮奶油、抹茶巧克力醬、或佐以台灣紅豆的各種口味，皆均一價48元。

在飲品部分，Mister Donut也特別推出抹茶拿鐵珈琲、抹茶歐蕾，選用日本三大抹茶產地之一的靜岡抹茶，與台灣南投抹茶以黃金比例調配，搭配瑞穗鮮乳，濃郁抹茶清香結合鮮乳甘甜，咖啡則採用100%阿拉比卡豆調製，4/5(五)起至5/16(四)凡至Mister Donut任何消費加購現做飲品，單杯可現折10元。

4/5起，開賣六款獨家抹茶甜甜圈。圖／Mister Donut提供
4/5起，開賣六款獨家抹茶甜甜圈。圖／Mister Donut提供
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抹茶天使波堤，售價48元。圖／Mister Donut提供
抹茶天使波堤，售價48元。圖／Mister Donut提供
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抹茶拿鐵珈琲(左)、抹茶歐蕾(右)，售價75元。圖／Mister Donut提供
抹茶拿鐵珈琲(左)、抹茶歐蕾(右)，售價75元。圖／Mister Donut提供
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抹茶紅豆巧貝，售價48元。圖／Mister Donut提供
抹茶紅豆巧貝，售價48元。圖／Mister Donut提供
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2019抹茶季登場。圖／Mister Donut提供
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天使紅豆抹茶波堤，售價48元。圖／Mister Donut提供
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