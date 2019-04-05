「住進羅浮宮」成為史上第一人！ 超狂住房體驗僅此一回

2019-04-05 17:09 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



旅宿平台Airbnb將與羅浮宮合作，將博物館打造為僅限一晚的夢幻房源。透過這項史無前例的合作，僅此一位的獲獎者將可在封館後悠閒的欣賞稀世珍寶如「蒙娜麗莎」，並在地標性的玻璃金字塔下特別打造的「迷你金字塔」內夜宿一晚。要注意的是，此次的活動只針對全球特定市場開放，台灣也在其中。

今年4月30日，正是Airbnb與羅浮宮的合作之夜。將提供一位幸運得獎者（可攜帶一名賓客），一窺世界著名博物館入夜後的模樣。隨著夜幕籠罩巴黎，藝術史專家將在羅浮宮等候大駕光臨，帶領探索這座世界文化遺產，享受與「美國前總統歐巴馬」及「巨星碧昂絲」同等級的尊榮禮遇。

參觀完後，將前往當晚的「客廳」，在極具巴黎風格的沙發上與蒙娜麗莎對飲餐前酒。接著，代表愛與美的希臘女神─米洛的維納斯將會「作東」，招待貴賓在特別設置的用餐區享用豪華大餐。用餐過後，拿破崙三世曾居住的豪華寓所內將準備一場專屬的音樂表演。隨著奇幻之夜接近尾聲，獲獎者將住進著名玻璃金字塔底下的「特製臥房」，在歡慶30周年紀念的地標性建築物下享受最難忘的住宿體驗。

此外，5月起至今年底，Airbnb也將與羅浮宮將推出一系列獨家體驗，並於Airbnb平台上的「Experience體驗」專區開放預訂。體驗項目將會在接下來的幾周內陸續公佈，體驗行程將涵蓋從未公開過的博物館幕後參訪和近距離音樂會，可以全新視角重新探索這座舉世聞名的博物館。

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