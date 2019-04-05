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近期出國玩！ 5大電信漫遊資費優惠整理

2019-04-05 16:07聯合報 記者黃筱晴╱即時報導

不管是近期要去日韓追櫻，還是趁著春假來場亞洲小旅行，到哪肯定都少不了要用國際漫遊服務隨時查詢地圖、上網打卡、分享美照。各家電信近期順勢推出漫遊優惠方案，讓大家出國上網方便又省錢！

中華電信官網、中華電信App即日起至6/30止，限時推出日、韓、港、澳漫遊7天上網，1GB輕量型只要149元的超值優惠，2GB輕量型也只要249元，輕用量用戶選這個方案準沒錯。

遠傳電信近日則新增菲律賓、印尼2個國際漫遊「亞洲輕量包」適用國家，在東南亞5國（新、馬、菲、印、泰）漫遊上網，1GB優惠價只要199元，使用天數長達10天，平均每日不到20元，趁著連假展開跳島小旅行好輕鬆！若是上網需求大的用戶，則可選擇漫遊上網吃到飽，新加坡、菲律賓、印尼、泰國每日也只要99元。

台灣大哥大也鎖定東南亞旅遊熱門國家祭出限時好康，即日起至4月底，凡是預計前往泰國、新加坡、馬來西亞、印尼的台灣大用戶，申辦4日以上的原號漫遊上網吃到飽服務，其中2日費用由台灣大買單，以出國4天為例，原價796元優惠後只要398元，平均每日上網吃到飽只要99元，用戶申辦後至5月底前皆可使用。

亞太電信推原號漫遊免租機免換卡吃到飽只要3.3折，即日起至6/30止，充滿陽光沙灘的菲律賓長灘島原號漫遊吃到飽只要96元（原價299元）；日本、韓國賞櫻趣，原號漫遊吃到飽196元起；另外，中、港、澳可跨區漫遊使用不重複收費，每日296元。

台灣之星看好連假出國需求，提供3種出國上網限時優惠方案，包含Wi-Fi分享器、原號及航空漫遊。如果是三五親友一同出遊，可多人分享的Wi-Fi分享器最適合，用戶只要事先預約申請「日本機」或「韓國機」，於即日起至6/15之前使用，皆可享日租每日只要88元優惠，享不限速上網吃到飽。如果怕麻煩只想原號漫遊，或是連在飛行途中都想上網享受航空漫遊，台灣之星T-Club禮程金星、鑽星VIP用戶，選擇原號漫遊或航空漫遊上網服務，每日只要288元起，就可隨時隨地掌握旅程資訊。

遠傳國際漫遊「亞洲輕量包」適用範圍擴大至東南亞5國，漫遊上網1GB優惠價199元...
遠傳國際漫遊「亞洲輕量包」適用範圍擴大至東南亞5國，漫遊上網1GB優惠價199元。圖／遠傳電信提供
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台灣之星迎春假、海外櫻花季，推出多種上網優惠，線上自助輕鬆預約，便利又省事。圖／...
台灣之星迎春假、海外櫻花季，推出多種上網優惠，線上自助輕鬆預約，便利又省事。圖／台灣之星提供
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