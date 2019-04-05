近期出國玩！ 5大電信漫遊資費優惠整理

2019-04-05 16:07 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



不管是近期要去日韓追櫻，還是趁著春假來場亞洲小旅行，到哪肯定都少不了要用國際漫遊服務隨時查詢地圖、上網打卡、分享美照。各家電信近期順勢推出漫遊優惠方案，讓大家出國上網方便又省錢！

中華電信官網、中華電信App即日起至6/30止，限時推出日、韓、港、澳漫遊7天上網，1GB輕量型只要149元的超值優惠，2GB輕量型也只要249元，輕用量用戶選這個方案準沒錯。

遠傳電信近日則新增菲律賓、印尼2個國際漫遊「亞洲輕量包」適用國家，在東南亞5國（新、馬、菲、印、泰）漫遊上網，1GB優惠價只要199元，使用天數長達10天，平均每日不到20元，趁著連假展開跳島小旅行好輕鬆！若是上網需求大的用戶，則可選擇漫遊上網吃到飽，新加坡、菲律賓、印尼、泰國每日也只要99元。

台灣大哥大也鎖定東南亞旅遊熱門國家祭出限時好康，即日起至4月底，凡是預計前往泰國、新加坡、馬來西亞、印尼的台灣大用戶，申辦4日以上的原號漫遊上網吃到飽服務，其中2日費用由台灣大買單，以出國4天為例，原價796元優惠後只要398元，平均每日上網吃到飽只要99元，用戶申辦後至5月底前皆可使用。

亞太電信推原號漫遊免租機免換卡吃到飽只要3.3折，即日起至6/30止，充滿陽光沙灘的菲律賓長灘島原號漫遊吃到飽只要96元（原價299元）；日本、韓國賞櫻趣，原號漫遊吃到飽196元起；另外，中、港、澳可跨區漫遊使用不重複收費，每日296元。