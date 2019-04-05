台隆手創館限量下殺3折起 鑄鐵鍋、黃金滾輪全都有

2019-04-05 16:06 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



清明連假如果沒有安排出遊計畫，逛街Shopping也有不少好康！台隆手創館搶在母親節前夕，於全台門市推出近千項商品限量下殺3折起，包括頂級平底鍋、市價萬元以上的日本Vermicular琺瑯鑄鐵鍋、Hario冷泡咖啡壺、市價43,000元的黃金滾輪等都在列，數量有限售完為止，為母親節大檔全面熱身。

台隆手創館4月4日至5月12日推出的限量下殺包括冰熱皆可用的V60濾杯玻璃冷泡咖啡壺VIG－02T，採用圓錐形濾杯，上端添加防撞防滑的矽膠圈，冰塊放置部分做定量設計，輕鬆掌握咖啡濃淡，原價2,250元、3折特價675元；可做燉煮料理、川燙或蒸煮的不鏽鋼多機能煮鍋（附蓋）26cm原價2,980元、3折特價894元；採用高規格五層鋼的Alpha頂級鍋具系列附蓋平底鍋24cm原價5,480元、3折特價1,644元。