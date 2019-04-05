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台隆手創館限量下殺3折起 鑄鐵鍋、黃金滾輪全都有

2019-04-05 16:06聯合報 記者陳立儀╱即時報導

清明連假如果沒有安排出遊計畫，逛街Shopping也有不少好康！台隆手創館搶在母親節前夕，於全台門市推出近千項商品限量下殺3折起，包括頂級平底鍋、市價萬元以上的日本Vermicular琺瑯鑄鐵鍋、Hario冷泡咖啡壺、市價43,000元的黃金滾輪等都在列，數量有限售完為止，為母親節大檔全面熱身。

台隆手創館4月4日至5月12日推出的限量下殺包括冰熱皆可用的V60濾杯玻璃冷泡咖啡壺VIG－02T，採用圓錐形濾杯，上端添加防撞防滑的矽膠圈，冰塊放置部分做定量設計，輕鬆掌握咖啡濃淡，原價2,250元、3折特價675元；可做燉煮料理、川燙或蒸煮的不鏽鋼多機能煮鍋（附蓋）26cm原價2,980元、3折特價894元；採用高規格五層鋼的Alpha頂級鍋具系列附蓋平底鍋24cm原價5,480元、3折特價1,644元。

整支以24K金黃金鍍膜打造的Refa PREMIUM黃金滾輪售價43,000元，台隆手創館祭出限量5折特價21,500元。日本原裝進口Vermicular琺瑯鑄鐵鍋系列則推出限量6折特價，18cm款珍珠粉、特殊色珍珠白原價分別為11,000元、11,300元，6折特價6,600元、6,780元；22cm珍珠棕款原價13,200元、6折特價7,920元；26cm Sukiyaki珍珠粉、珍珠棕款原價14,900元、6折特價8,940元。

Refa PREMIUM黃金滾輪，台隆手創館4月4日至5月12日限量5折特價21...
Refa PREMIUM黃金滾輪，台隆手創館4月4日至5月12日限量5折特價21,500元。圖／台隆手創館提供
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台隆手創館4月4日至5月12日推出日本原裝進口Vermicular琺瑯鑄鐵鍋系列...
台隆手創館4月4日至5月12日推出日本原裝進口Vermicular琺瑯鑄鐵鍋系列限量6折特價。圖／台隆手創館提供
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Alpha頂級鍋具系列附蓋平底鍋24cm，台隆手創館4月4日至5月12日限量3折...
Alpha頂級鍋具系列附蓋平底鍋24cm，台隆手創館4月4日至5月12日限量3折特價1,644元。圖／台隆手創館提供
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日本Vermicular琺瑯鑄鐵鍋18cm珍珠粉，台隆手創館4月4日至5月12日...
日本Vermicular琺瑯鑄鐵鍋18cm珍珠粉，台隆手創館4月4日至5月12日限量6折特價6,600元。圖／台隆手創館提供
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不鏽鋼多機能煮鍋（附蓋）26cm，台隆手創館4月4日至5月12日限量3折特價89...
不鏽鋼多機能煮鍋（附蓋）26cm，台隆手創館4月4日至5月12日限量3折特價894元。圖／台隆手創館提供
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V60濾杯玻璃冷泡咖啡壺VIG－02T，台隆手創館4月4日至5月12日限量3折特...
V60濾杯玻璃冷泡咖啡壺VIG－02T，台隆手創館4月4日至5月12日限量3折特價675元。圖／台隆手創館提供
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Refa PREMIUM黃金滾輪，台隆手創館4月4日至5月12日限量5折特價21...
Refa PREMIUM黃金滾輪，台隆手創館4月4日至5月12日限量5折特價21,500元。圖／台隆手創館提供
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台隆手創館4月4日至5月12日推出日本原裝進口Vermicular琺瑯鑄鐵鍋系列...
台隆手創館4月4日至5月12日推出日本原裝進口Vermicular琺瑯鑄鐵鍋系列限量6折特價。圖／台隆手創館提供
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