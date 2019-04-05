好潮！ 鎮瀾宮和FILA推出大甲媽祖限量聯名表

2019-04-05 13:38 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



大甲媽祖遶境進香活動4月7日晚上起駕，大甲鎮瀾宮推出「 鎮瀾宮x FILA-大甲媽祖限量聯名表」，在表的背蓋印有鎮瀾宮宮徽和專屬的限量編號，全台限量1000只，可上「鎮瀾買足」網站( https://www.mazubuybuy.com.tw/ )購買。