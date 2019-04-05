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好潮！ 鎮瀾宮和FILA推出大甲媽祖限量聯名表

2019-04-05 13:38聯合報 記者楊德宜╱即時報導

大甲媽祖遶境進香活動4月7日晚上起駕，大甲鎮瀾宮推出「 鎮瀾宮x FILA-大甲媽祖限量聯名表」，在表的背蓋印有鎮瀾宮宮徽和專屬的限量編號，全台限量1000只，可上「鎮瀾買足」網站( https://www.mazubuybuy.com.tw/ )購買。

「鎮瀾買足」表示，FILA聯名表款設計靈感，來自國旗青天白日滿地紅「藍、白、紅」，在背蓋印有鎮瀾宮宮徽，另外在表盒上也有創意設計，加上媽祖的Q版神像，聯名款手表都經過爐祈福。

大甲鎮瀾宮推出「 鎮瀾宮x FILA-大甲媽祖限量聯名表」。圖／取自「鎮瀾買足」...
大甲鎮瀾宮推出「 鎮瀾宮x FILA-大甲媽祖限量聯名表」。圖／取自「鎮瀾買足」網站
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大甲鎮瀾宮推出「 鎮瀾宮x FILA-大甲媽祖限量聯名表」。圖／取自「鎮瀾買足」...
大甲鎮瀾宮推出「 鎮瀾宮x FILA-大甲媽祖限量聯名表」。圖／取自「鎮瀾買足」網站
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大甲鎮瀾宮推出「 鎮瀾宮x FILA-大甲媽祖限量聯名表」。圖／取自「鎮瀾買足」...
大甲鎮瀾宮推出「 鎮瀾宮x FILA-大甲媽祖限量聯名表」。圖／取自「鎮瀾買足」網站
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大甲媽祖鎮瀾宮
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