「起司瀑布」拉高牽絲大失控！3家IG起司控愛店曝光

2019-04-05 11:47 聯合報 記者 聯合報 記者 柯意如 ╱即時報導



吃貨小編這個人很簡單，有起司瀑布就按讚！對於「起司控」來說，沒有什麼食物比「起司瀑布」來得更療癒了，今日透過IG小夥伴的介紹，一起探索起司瀑布的世界：拉高、伸展、狂洩！奶香起司大環繞，視覺味覺都大滿足啊。

「新丼」起司瀑布超療癒。圖／「新丼」提供 分享 facebook

「新丼」份量足「起司丼飯」拉得高高會牽絲

到捷運中山站附近，要找平價飽食又環境不錯的用餐點，「新丼」是IG「起司控」推薦的選擇，也很受到附近上班族的歡迎。打開菜單，店家有多種各式口味跟搭配方式任君挑選，除了牛肉與豬肉口味的傳統日式丼飯，還有酥脆的各式炸物丼飯或料理，加點套餐吃下來會很飽足，經常被網友誇讚CP值高，也培養了許多忠實顧客。 「新丼」起司瀑布超療癒。圖／「新丼」提供 分享 facebook

看這熱騰騰的丼飯選配起司後，任意就能輕鬆拉起的「牽絲」成果，牽絲情況根本完全療癒，網友們分享評論表示：「丼飯大碗、起司無限牽絲」、「價錢不貴，起司份量很夠」、「選擇很多」、「店家招呼親切」，其他料理如厚炸豬排、炸雞也受到好評。 「新丼」起司瀑布超療癒。圖／「新丼」提供 分享 facebook

要特別注意的是「新丼」尖峰時間人不少，客人用餐也一律需現場候位，如果要前往用餐的粉絲，可能要盡量提前時間候位為宜，店家詳細資訊與用餐公休日等情況，可上「新丼」臉書查詢。

六街精品咖啡館 起司瀑布大家失控

「六街精品咖啡館6st.」起司瀑布。圖／「六街精品咖啡館」提供 分享 facebook

如果有注意桃園區美食相關IG貼文，就會看到一個打卡點，是位於桃園宏昌六街163號的「六街精品咖啡館6st.」，是不少當地網友在IG推薦的隱藏版好店，「六街精品咖啡館6st.」算是挺新的店，但在各大平台上已累積了不少好評，贏得喜歡咖啡香悠閒氛圍及起司控的熱愛。 「六街精品咖啡館6st.」餐點視覺也滿分，圖為薯泥起司瀑布+水波蛋。圖／「六街精品咖啡館」提供 分享 facebook 「六街精品咖啡館6st.」餐點視覺也滿分。圖／「六街精品咖啡館」提供 分享 facebook 「六街精品咖啡館6st.」餐點視覺也滿分，圖為薯泥起司瀑布+水波蛋。圖／「六街精品咖啡館」提供 分享 facebook

一盤起司瀑布，包覆著柔軟的吐司，金黃香濃失控般流出的畫面，花生醬口味還有奶香與花生香融合，視覺味覺都太療癒，征服「起司控」吃貨味蕾。「六街精品咖啡館6st.」不斷能端出讓起司控滿足的餐點，店家提供的咖啡、手做蛋糕都受到好評，網友評論：「手沖咖啡入口回甘」、「環境優雅溫韾、闆娘親切」、「拿鐵好喝」、「蛋糕鬆餅好吃」、「CP值高值得一試」。詳細資訊可上臉書查詢。

日安 Ciao早午餐 貓咪小店爆漿起司氣勢足

「日安 Ciao早午餐」位在台北市中正區金門街巷弄內，近紀州庵文學森林。店面位置有點低調，如果是搭捷運前往用餐，可能要走一小段路，才能找到的隱藏版早午餐小店。 「日安 Ciao早午餐」帕尼尼起司牽絲。圖／「日安 Ciao早午餐」提供 分享 facebook

店內帕尼尼口味很多，搭配爆漿起司視覺豪邁，滿料牽絲的感覺就是讚！網友評論：會爆漿像土石流的帕尼尼，不只一種起司的製作內餡，豐盛配料口口滿足，層次也很豐富，還有貓咪店長，可說是喜歡起司、喜歡可愛貓咪的客人會很愛的店。