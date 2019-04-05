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用柏拉圖克服恐慌症 哲學教授教你這樣過生活

2019-04-05 08:46聯合報 記者何定照╱即時報導

台灣近年興起哲學大眾化風潮，在日本和台灣分別推動哲學大眾化的作家白取春彥和華梵大學哲學系教授冀劍制，近來合寫《未經檢視的生活不值得過》（商周出版），分別從日、台角度提供讀者多面向思考可能。冀劍制說，此書與其說是哲普書，更是透過作者自述從哲學大師所得收穫，幫助讀者除了讀懂哲學，也應用於生活。

白取春彥2012年以《超譯尼采》在日暢銷百萬冊，在台雖曾遭「偏離尼采」異聲，銷售也不錯。原出版社Discover 21說，該書讀者從12歲到85歲，都從此書得鼓舞，不少以前不看哲學者也從此開始看哲學；冀劍制則推廣中小學哲學思考教育，曾在國語日報寫哲學專欄，並以動畫《海賊王》得靈感在華梵開同名哲學課，引來高度關注。

首次合作新書，兩人各選六位哲學家，檢視不同命題。冀劍制帶著讀者從蘇格拉底檢視「認識自己」、跟柏拉圖檢視「理性」、跟笛卡兒檢視「懷疑」等，白取春彥則引導讀者從尼采檢視「道德」、跟叔本華檢視「孤獨」、跟弗洛姆檢視「愛」等。

兩人筆法不同，冀劍制發揮推廣教育特質，融入大量自我經驗，作為讀者連結哲學思考和落實行動的例證。像他談「理性」，指出柏拉圖認為人們須用理性駕馭感官，自白曾為恐慌症所苦，有次在山中忽然湧現「不趕快逃會死在這裡」的恐慌感，但他決定用理性堅持往前走，不管恐慌症帶來的心跳急促、喘不過氣症狀，最終順利克服恐懼。

又如談「懷疑」，他指笛卡兒認為對任何事都該懷疑、反思，讓本來認為反對年金改革者都是為個人私利的他，反思到自己其實也是他人財富轉成公共財後的受惠者，並不如原先自認的那麼公義。

白取春彥則維持一貫的流暢優雅文字特質，從個人角度引介各哲學家。例如日本人普遍有感的尼采，他介紹重點在人們應跳脫既有倫理道德觀與社會規範，創造屬於自己的價值，充分運用能力、擁有自我與自由，才能實現自我，成為「超人」。

兩人都出身哲學科系背景，看待各國學校哲學系停辦頻傳，並不悲觀。白取認為，這是全球資本主義風行下追求金錢與效益的自然現象，若依傳統線性思維，會導出哲學科系越來越少結論，但他認為世界和自己成長的經驗一樣，有時是「跳躍性」前進，因此哲學地位也可能突然上揚。「學了哲學，思想不會那麼不堪一擊，會更強悍。」

冀劍制則說，台灣哲學界其實也認為不需要這麼多哲學系，畢竟可能沒法培養出太多優秀的哲學家。但他強調，大學裡該有很多哲學課程，訓練學生審慎思考。

日本和台灣分別推動哲學大眾化的作家白取春彥（左）和華梵大學哲學系教授冀劍制，近來...
日本和台灣分別推動哲學大眾化的作家白取春彥（左）和華梵大學哲學系教授冀劍制，近來合寫《未經檢視的生活不值得過》。記者何定照／攝影
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柏拉圖華梵大學思想
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