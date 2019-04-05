照片照顧生病父母清糞便 他忽然終於懂尼采

2019-04-05 08:46 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



《未經檢視的生活不值得過》（商周出版）日本作者白取春彥曾以《超譯尼采》賣出百萬冊，成為重詮心理學大師阿德勒學說的《被討厭的勇氣》外另項書市奇蹟。《超》書原出版社Discover 21說，該書2009年在日出版時，正逢經濟不景氣，社會氣氛低迷，書中主張效法尼采想法掙脫社會規範、實現自我，讓讀者覺得找到改變契機，才如此大賣。

Discover 21表示，日本年輕人當時普遍覺得自己已努力工作，但生活仍沒變，薪資也不漲，即使極力學技能、提高工作能力，也依然徒然。因此當他們讀到《超譯尼采》，覺得該書以簡單語言用現代方式重詮尼采深奧學說，感覺深受鼓舞，也發現書中建議確實為人生帶來正向積極變化，就此成就尼采旋風。

白取春彥則坦言，他前半生雖一直研究哲學，但直到55歲因為父母生病，才真正理解哲學的精髓、懂了尼采。

白取說，一般人面對生活中許多事務，往往只是機械性地處理；然而在照顧父母，包括清理父母糞便時，若只是當做一項機械性的事物，萬萬無法達成。透過照顧父母，他忽然懂了很多事，彷彿跳躍性地瞬間體悟，「以前我看尼采只看文章表面，現在才覺得真的理解。」

《未經檢視的生活不值得過》台灣作者冀劍制，向來在生活中實踐哲學，也希望幫助讀者實踐。

他笑說，因為要鼓勵兒童思考，他曾寫過幾個小故事，並列出提醒批判性思考的口訣「原因不一定是這樣」、「合理的不一定是正確的」等。結果有家長告訴他，自己罵小孩亂丟玩具很懶惰，沒想到小孩回嗆「我是沒空收」，還附上冀劍制的口訣「原因不一定是這樣」。不過家長仍認為孩子能多思考是好事，很感謝冀劍制。

冀劍制在華梵曾開兩年的《海賊王的哲學課》也很著稱。他說，當時他鼓勵學生像動畫《海賊王》一樣冒險、挑戰自我，有學生因此主動和從小競爭的對手和好，也有人去問獨自賣豆花的阿伯為何如此辛苦，原來阿伯是因愛吃他豆花的妻子過世，因此繼續做，想像有天愛妻會來吃。「提起勇氣做個小嘗試，得到個美麗的故事」，他認為，這就是海賊王的哲學。