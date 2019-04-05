不輸櫻花！ 樂桃整理出日本四大賞花名所

2019-04-05 08:05 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



樂桃航空在官方臉書整理出日本關西、關東四大賞花名所，如果最近要去日本玩，不妨安排賞花行程，芝櫻、繡球、紫藤花、杜鵑之美，不輸櫻花，樂桃說，深度旅日者不可錯過。

樂桃說，日本春天百花盛開，無論是富士山腳下整片猶如地毯的芝櫻；古典又知性的繡球花；如垂簾班的紫藤花隧道；又或是奼紫嫣紅開遍的嬌豔杜鵑，美不勝收。

●富士芝櫻祭：4月13日~5月26日 滿足富士山與芝櫻鑑賞的雙重享受

關東地區最大的芝櫻景點，約80萬株芝櫻盛開在富士山腳，強烈感受到芝櫻花毯盛開的數大之美！從羽田機場搭乘高速巴士，再轉乘芝櫻祭期間限定的芝櫻幹線，即可輕鬆抵達。

●文京繡球花祭：6月上旬~6月中旬 繡球花步道浪漫滿分

東京都內有名的繡球花賞花名所！從白山神社一直綿延到白山公園，開滿3000株顏色豐富的繡球花，連稀有的白色繡球花都可見其芳蹤，瀰漫古典又優雅的氛圍。繡球花祭期間，白山神社內還有熱鬧的祭典攤販，穿上浴衣前來更是別有風味。搭乘都營地下鐵至「白山站」後步行3分鐘，或搭東京Metro至「本駒込站」後步行5分鐘即可輕鬆抵達。

●春日大社紫藤花祭：4月末旬~5月上旬 關西的紫色瀑布

奈良不只有鹿可看，在春日大社的萬葉植物園中，藤園內多達20種，200多棵的藤花植物，從常見的紫色到粉色、白色蝶形花朵成串而下恍如瀑布，走過藤花隧道時淡淡清香撲鼻，還有期間限定的紫藤冰淇淋打卡必現！搭乘奈良交通巴士在「春日大社本殿」下車。

●壯觀杜鵑花海 京都三室戶寺杜鵑奼紫嫣紅開遍 4月下旬~5月上旬

位於京都宇治的三室戶寺有「花寺」的美稱，又以2萬棵杜鵑形成的壯麗花海為人所知，寺中撲面而來的鮮豔花色，有從個性的紫紅到溫柔的粉色，還有啼血杜鵑與純白杜鵑，展現數大之美的震撼。搭乘京阪電車「三室戶站」起步行15分鐘即可抵達。