飛日本好便宜！ 香草、樂桃都祭出促銷機票
香草、樂桃航空昨天都宣布將推出促銷機票，香草航空今天下午2時開賣，樂桃則在6日凌晨零時推出特價機票。
香草航空推出連續假期促銷，台灣出發到日本東京、大阪、沖繩、福岡，心動香草單程機票未稅828元起，今天下午2時在官網推出「心動香草」促銷機票，販售至8日晚上10時30分。
台北↔大阪 單程未稅TWD828起，適用搭乘期間：2019/4/21～2019/5/6
台北↔福岡 單程未稅TWD908起，適用搭乘期間：2019/4/21～2019/10/26
台北↔東京 單程未稅TWD998起，適用搭乘期間：2019/4/21～2019/10/26
高雄↔東京 單程未稅TWD1248起，適用搭乘期間：2019/4/21～2019/9/30
台北↔沖繩 單程未稅TWD1588起，適用搭乘期間：2019/4/21～2019/5/31
香草航空說，機位有限，售完為止。旅客需另外負擔機場稅等費用。訂票前先了解香草航空服務條款。
樂桃航空6日凌晨零時至晚上11時59分推出24小時限時促銷，飛札幌、大阪、沖繩580元起，飛仙台、東京780元。適用期間自4月11日至5月16日。適用出發日期、票價依各航線有所不同。
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