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寧夏夜市豬肝榮仔連2年上必比登 豬肝湯配肉粽最受歡迎

2019-04-05 00:11聯合報 記者魏妤庭╱即時報導

寧夏夜市今年有3間小吃入選必比登，除了新進榜的方家雞肉飯外，就是豬肝榮仔及劉芋仔，其中，豬肝榮仔是1955年就開的老店，老闆娘說，老店穩定都是在地人光顧，當然也有外國人來品嘗，但強調增加不多。談到去年上榜感到比較意外，不知道有米其林這件事情，但今年則是平常心，「我們每天都這樣做」。

寧夏夜市豬肝榮仔自1955年就開店，雖然店家招牌上面主要賣豬肝湯、豬肚湯、綜合湯等3種湯品，再加上肉粽，頂多4種選擇，其中以豬肝湯最受歡迎，綜合湯也有不少支持者，再搭配肉粽一起享用，可是一絕。

此外，豬肝榮仔的價格也相當便宜，大約50元到65元左右。即使晚上已經10點半了，生意仍好得嚇嚇叫，小攤位裡的位置幾乎滿滿是人，攤位遮雨棚後方還有許多客人排隊等著外帶。

豬肝榮仔老闆娘許瓊文戴著口罩，一邊詢問客人要吃什麼，忙著舀湯、放豬肝，雙手一刻不得閒。問及今年登上「必比登推介」心情，許瓊文說，去年得知此消息比較驚訝，畢竟當時不知道台北要有《米其林指南》，一開始聽到也是相當驚訝。她也提到，確實有許多外國人拿著《台北米其林指南》按圖索驥要來吃，但畢竟他們來就只吃這次，實際上會上門光顧的還是以本地人為主。今年再度上榜，反而覺得就維持平常心就好，畢竟這是每天都在做的事情。

地址：台北市大同區寧夏路66號（寧夏夜市第8、10號攤）

電話：0932-007-229

寧夏夜市豬肝榮仔今年再度登上「必比登推介」。記者魏妤庭／攝影
寧夏夜市豬肝榮仔今年再度登上「必比登推介」。記者魏妤庭／攝影
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豬肝加肉羹的綜合湯也相當多客人喜歡。記者魏妤庭／攝影
豬肝加肉羹的綜合湯也相當多客人喜歡。記者魏妤庭／攝影
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即使已經晚上10點多，小攤內的座位仍坐滿人，一旁還有排隊等外帶的客人。記者魏妤庭...
即使已經晚上10點多，小攤內的座位仍坐滿人，一旁還有排隊等外帶的客人。記者魏妤庭／攝影
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