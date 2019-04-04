自動清集塵盒不怕弄髒手！近4萬的iRobot Roomba i7+高貴開賣

2019-04-04 17:43 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



才覺得近期掃地機器人市場好像沒什麼新意，睽違3年沒出新品的iRobot就送上全新概念的「Roomba i7+」掃地機器人，特殊的自動集塵座設計讓使用者免動手也不會弄髒手，就能輕鬆完成日常地板清潔工作。

Roomba i7+機身外型與先前機種設計相差不大，但加上了業界首創的自動集塵座，可設定在每次掃地機器人清掃完回座充電時，自動將集塵盒內的灰塵蒐集到集塵座內。集塵座內置拋棄式密封集塵袋，每個約可裝載30個400ml集塵盒的垃圾量，集塵袋滿時，燈座會閃爍紅燈提醒，只需要拉起手把將密封的集塵袋直接丟棄即可，無須再害怕清潔集塵盒時產生的揚塵問題，徹底告別塵蟎、微塵、花粉及毛髮等惱人過敏原。Roomba i7+同時也改良了集塵盒設計，將馬達移至主機體內，因此可以直接水洗清潔集塵盒，不必再擔心馬達受潮。

除了集塵技術改良，Roomba i7+的膠刷設計也升級，第3代滾輪雙膠刷加長的膠片更易刮起地板汙垢與撥開地毯深層髒汙，透過高速反向旋轉，「一刮一斬」分解碎屑。另外，集塵盒這次更具備雙重過濾效能，內建前置紗網幫助捕捉較大的顆粒和毛髮，再由HEPA濾網過濾小至10微米的微塵、過敏原，雙管齊下，潔淨力更強大。

新機也首創Imprint智慧型記憶地圖功能，能剖析居家格局並自訂清掃空間，專利iAdapt 3.0視覺定位導航科技，邊掃邊繪製精確地圖，並透過iRobot HOME App讓用戶依照喜好劃分清掃區塊，更可精準預約定時清掃範圍。