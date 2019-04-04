保護孩子是大人該做的 衛福部長陳阿公兒童節臉書直播

2019-04-04 17:38 聯合報 記者 聯合報 記者 李樹人 ╱即時報導



「四月一日兒童節，一起守護兒童吧！」衛福部長陳時中今天透過臉書直播「陳部長跟大家報告」，適逢兒童節，他更以陳阿公的身份講述衛福部在預防兒虐事件所做的努力，希望每個小朋友都能健康平安長大。

陳時中說，「我是衛福部部長，也是一個有兩歲半小孫子的阿公。」，今天報告幾個大家關心的問題，首先，「虐童者捲土重來，在不同機構流竄怎麼辦？」，兒少法修法後，建立跨系統的資料庫，找出不適任的老師、照顧者，讓托嬰托育機構更為安全。

至於托嬰中心如果沒監視器，很難取得兒虐證據，這該怎麼辦？陳時中指出，修法上路之後，依照托嬰中心監視器管理相關規定，所有托嬰中心都必須裝置攝影機、監視器。

再者，社工視訪時，家長如堅持不開門，可能就會錯過救援黃金時機，造成悲劇。陳時中說，未來司法機關將及早介入，如有需要，還可以破門而入。

有人問「難道只能等發生兒虐後，，才處理嗎？」，對此，陳時中說，新制上路後，各醫院將定期執行兒童死亡分析，藉此防杜兒虐事件。