新竹老爺母親節提案 完整攻略慰勞媽媽

2019-04-04 16:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李珣瑛 ╱即時報導



新竹老爺酒店在五月溫馨時節，推出各式美饌與住房專案，要以最完整的攻略慰，勞媽媽們的辛勞！

為了犒賞媽媽，中山日本料理將自2019年5月1日起至5月12日特別推出母親節特製套餐，每套優惠價1,380元+10%，菜色有九孔鮑魚松露煮、圓鱈鰓肉唐揚、明蝦陶板燒、松葉蟹壽司丼···等等美饌！喜愛日式清爽口味的媽媽千萬別錯過！凡選用此專案，消費滿5,000元即送法國進口品牌「一顆橄欖」旅行包一組（含沐浴精、護手霜、護髮素、橄欖皂三顆以及化妝包），消費滿1萬元即贈二組，以此類推。

若喜愛傳統佳餚的家庭，則推薦帶母親品嘗「明宮粵菜廳」於5月4日起至5月12日，真情獻上中式母親節桌菜料理，菜色包含青醬干貝明蝦球、上湯蟹肉冬茸羹、清蒸甘露石班魚、蒲燒鰻魚糯米飯···等等十道佳餚熱騰騰上桌！每桌7,800元+10%（五人份）或1.28萬+10%（十人份），不但享有果汁暢飲，還送智利紅酒一瓶。如選擇1.28萬+10%之桌菜，再加贈黃金烤鴨二吃券一張，讓您日後再帶媽媽前往品嘗烤鴨皮薄肉嫩的好滋味！

此外，想要一次品嚐美味的異國佳餚，Le Cafe自助餐廳是最佳的選擇，多款特色料理、健康蔬食、海鮮吧、開放式廚房、精緻西點、Häagen-Dazs冰淇淋等，每位900+10%，於5月11日至5月12日期間，帶媽媽品嘗再贈送平日下午茶招待券一張！

老爺鐵板燒也於5月12日正常營業，當日僅供應晚間套餐菜單，主菜特別推薦「美國安格斯特極肋眼」，主廚從中研發出「一牛三吃」的絕妙吃法！第一吃，品嘗肋眼牛排本身的汁多Q嫩、享受豐富油花的口感；第二吃，品嘗最精華高檔的上蓋肉，傳說中的老饕牛排，口感滑順，是許多饕客心目中的NO1！第三吃則為上蓋肉包覆至筋的部分，主廚將此部分煎至Q軟帶焦香，三種口感，一次滿足。

除了享用大餐外，還可以選擇陪媽媽度過一個徹底放鬆的兩天一夜假期，推薦選擇「舒活SPA住房專案」，可享雙人全身放鬆油壓課程以及入住舒適的雅緻客房一晚，隔日再享用豐盛的自助早餐，完美的母親節提案，一定可以慰勞媽媽平日的辛勞，凡於5月1日起至5月31日入住，加贈「一顆橄欖」6件組，讓媽媽May力四射！